Ateliê de José Patrício promove oficinas gratuitas de conservação e catalogação de acervos

Com o intuito de despertar o potencial de futuros profissionais da área, o ateliê do artista plástico José Patrício promoverá, nesta quarta (21) e quinta (22) duas oficinas gratuitas: conservação de obras de arte em papel; e catalogação de acervos.

Em cada dia, acontece uma oficina, cada uma com duas turmas (manhã e tarde). Na quarta (21), acontece a oficina de conservação, que irá fornecer conhecimentos básicos sobre técnicas e práticas de manuseio, armazenamento e conservação adequadas para acervos de obras de papel.

Já a oficina de catalogação de acervos, na quinta (22), ensinará conceitos básicos da catalogação de arte, assim como diretrizes e práticas para criar registros consistentes.



As inscrições

Para se inscrever, é necessário preender o formulário online.



Serão disponibilizadas 16 vagas para cada vivência/oficina, sendo oito para cada turno, com prioridade para participantes do gênero feminino, negros, indígenas, trans, com deficiência e/ou povos de comunidades tradicionais.

Ambas oficinas serão ministradas pelas especialistas em restauração e conservação Suzana Omena, Valquíria Monteiro e Virgínia França, e fazem parte do projeto “Preservar, Guardar, Revelar - Democratização do Acervo do Artista José Patrício”, que conta com fomento do Programa Funarte Retomada 2023 - Artes Visuais.

SERVIÇO

Oficinas de conservação e catalogação de acervos de obras

Quando: Quarta (21) e quinta (22)

Turma 01 - 8h às 12h

Turma 02 - 13h às 17h

Onde: Ateliê do Artista José Patrício - Rua Joseph Turton, 127, Tamarineira - Recife/PE

Inscrição: gratuita (sendo 8 vagas por turma), através de preenchimento de formulário online

Informações: @josepatriciooficial



