A- A+

Representatividade Miss Continente Pernambuco Pluz Size coroa novas representantes do Estado O evento foi realizado no Beach Class By Hôm Hotel, na Zona Sul do Recife

Em uma noite de celebração à beleza e a representatividade, a cidade do Recife recebeu, no último dia 27 de julho, a terceira edição do Miss Continente Pernambuco Plus Size 2024. O evento foi realizado no Beach Class By Hôm Hotel, na Zona Sul da capital pernambucana.

O concurso culminou na coroação das novas representantes do Estado que seguirão para a competição nacional: Carolinne Lima, representante da Região Metropolitana do Recife (RMR), foi eleita a nova Miss Continente Pernambuco Plus Size; Valesca Sampaio, representante de Salgueiro, foi eleita a Miss Continente Pernambuco Curvy Size; e Marcela Amaral, representante de Itamaracá, foi eleita a Miss Continente Lady Master.

O evento reuniu mulheres determinadas a mostrar que a moda e a elegância não têm limites e nem padrão. O confinamento das candidatas teve início na quinta-feira (25) e seguiu até o sábado (27).

As participantes enfrentaram uma série de desafios, incluindo provas de melhor corpo, desfile de gala e desfile fashion, além de um quiz sobre o Estado de Pernambuco. Por fim, na noite do sábado (27), foram anunciadas as vencedoras.

A cerimônia também destacou jovens talentos, aclamando no palco as misses do Miss Recife CNB 2024 e as próximas candidatas do Miss Continente Pernambuco.

De acordo com Camila Albuquerque, organizadora do evento, o Miss Continente Pernambuco Plus Size é um evento que celebra a confiança, a beleza e a autoestima de todas as mulheres.

"Estamos extremamente orgulhosos das nossas vencedoras e de todas as participantes. É uma honra dar voz à comunidade plus size do Estado", afirmou.

Veja também

Portugal-Brasil "Brasília - Da utopia à Capital": exposição em Portugal apresenta a capital do Brasil