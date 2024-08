A- A+

CINEMA Mostra de Cinema de Fama divulga filmes de sua 7ª edição, com representante de Pernambuco Evento ocorre de 22 a 25 de agosto, na cidade de Fama, localizada na região de Alfenas, no Sul de Minas Gerais

A Mostra de Cinema de Fama terá a sua 7ª edição realizada de 22 a 25 de agosto, na cidade de Fama, localizada na região de Alfenas, no Sul de Minas Gerais. Entre os 44 filmes que integram a programação, há um representante pernambucano.

O curta-metragem “Entre o rio e a praça”, de Paulo Pontes, traz um registro da comunidade de 7 Mocambos, no bairro da Várzea, na Zona Oeste do Recife. Da conversa na porta de casa aos encontros no cineclube, a obra documental passeia entre as memórias dos mais velhos e as brincadeiras das novas gerações.

A produção pernambucana é um dos 19 filmes de diferentes estados brasileiros que integram a Mostra Fama. Há ainda outras três mostras competitivas na programação, que contempla 8 curtas mineiros, 7 obras de animação nacionais e 10 animações internacionais de países da Europa, Ásia e América Latina.

Nesta edição, o evento conta com o tema “Ancestralidades e Representatividade no Cinema Brasileiro”. O homenageado será o ator Fabrício Boliveira, que atuou em filmes como “Simonal” (2018) e “Faroeste Caboclo” (2013).

Confira os filmes selecionados:

Mostra Mineira

“Gemas da Terra”, de Nayara Oliveira, Salinas - MG, 9 min

“Lapso”, de Caroline Cavalcanti, Lagoa Santa - MG, 24 min

“Morro do Cemitério”, de Rodrigo Rezende Meireles, Conselheiro Lafaiete - MG, 20 min

“Myself”, de Elizeu Gonçalves Mol e Robert de Andrade, Timóteo - MG, 8 min

“Nação Comprimido”, de Bruno Tadeu, Nova Lima - MG, 22 min

“O Silêncio Elementar”, de Mariana de Melo, Belo Horizonte - MG, 15 min

“O Tesouro do Corsário”, de Hércules Delfino Gouveia, Alfenas - MG, 22 min

“Santa Terra Morro da Gurita”, de Romulo Correa, Divinópolis - MG, 15 min

Mostra Animação

“Agosto dos ventos”, de Paulo Henrique Antunes, Montes Claros, MG, 5 min

“Café”, de Duda Justus, Lincoln Barela e Guilherme Bucco, Curitiba, PR, 5 min

“Iroco”, de Denis Leroy Faria, Belo Horizonte, MG, 10 min

“Lagrimar”, de Paula Vanina, Natal, RN, 14 min

“Maré Braba”, de Pâmela Peregrino, Porto Seguro, BA, 7 min

“Tempo trem”, de Roberta Filizola e Guilherme C., Fortaleza, CE, 15 min

“Visagens e Visões”, de Rod Rodrigues, Belém, PA, 19 min

Mostra Animação Internacional (Online)

“Being Ten”, de Fatemeh Jafari, Irã, 18 min

“Four walls of memory”, de Joanna Płatek, Polônia, 12 min

“La Cuenta Venerable”, de Pablo Atahualpa Gutierrez Beltrán, Colômbia, 24 min

“poong”, de Laurent Hiroyuki Rohrbasser, Robin Szymczak e Vinh Nguyen, Suíça, 2 min

“Projections #2 - Water?”, Direção coletiva, Itália, 8 min

“Train”, de Pinru Liu, China, 7 min

“Veni Vidi Non Veci”, de Leonor Calaça, Portugal, 4 min

Mostra Fama

“Afrofuturismo ART DOC”, de Antonio Filho e Jefferson Soares, Teresina, PI, 20 min

“As placas são invisíveis”, de Gabrielle Ferreira, São Paulo, SP, 25 min

“Buraco de minhoca”, de Marília Hughes Guerreiro, Salvador, BA, 14 min

“Casulo”, de Aline Flores, São Paulo, SP, 20 min

“Diga ao povo que avance”, de Evelyn Oliveira Freitas, Mossoró, RN, 15 min

“Dona Taquariana”, uma cabocla brasileira, de Abimaelson Santos, São Luís, MA, 14 min

“Entre o rio e a praça”, de Paulo Pontes, Recife, PE, 18 min

“Está tudo bem”, de Rodrigo Herzog, Porto Alegre, RS, 12 min

“Foguete”, de Ernani Silveira, Natal, RN, 12 min

“Fossilização”, de João Folharini, Rio de Janeiro, RJ, 10 min

“Mel da Floresta Xingu”, de Jorge Esteban Sepulveda Tejos, Lucas do Rio Verde, MT, 18 min

“Memórias culinárias do Quilombo Ausente Feliz”, de Lucas Assunção, Sêrro, MG, 15 min

“Movimentos Migratórios”, de Rogério Cathalá, Salvador, BA, 15 min

“O que nos espera”, de Chico Bahia e Bruno Xavier, São Paulo, SP, 20 min

“Roque Araújo - História viva do Cinema Novo”, de Elber Xavier Araújo, Rio de Janeiro, RJ, 15 min

“Toró”, de Clara Ferrer e Marcella C. De Finis, Guapimirim/Magé, RJ, 20 min

“Travessia”, de Gabriel Lima, Rio de Janeiro, RJ, 15 min

“Vai ficar tudo bem”, de Wescley Di Luna, Rio de Janeiro, RJ, 15 min

“Vera, meu Amor”, de Victoria Nolasco, Goiânia, GO, 3 min



