A Folha de Pernambuco está concorrendo à 1ª Edição do Prêmio Recife de Inovação, que reconhece iniciativas e projetos que estão transformando a capital pernambucana por meio da inovação. O veículo de comunicação foi indicado pelo Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação (CMCTI).

Depois da indicação do conselho, vinculado à Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do Recife, os concorrentes são escolhidos por meio de voto da população recifense. A votação está aberta e pode ser feita por meio do seguinte link: https://conectarecifeservicos.recife.pe.gov.br/votacao/.

Os resultados da premiação serão anunciados no dia 6 de dezembro. O evento vai ter início a partir das 18h e acontecerá na Galeria Janete Costa, que fica no Parque Dona Lindu, na Zona Sul do Recife.

O Prêmio Recife de Inovação conta com quatro categorias. A Folha de Pernambuco concorre à "Inovação Empresarial" junto com o Grupo Mateus, Grupo Cornélio Brennand, Neurotech, Programa de Inovação e Tecnologia do Sistema do Comércio em Pernambuco (PRINTS) e REEEcicle.

"Startups Inovadoras", "Inovação Acadêmica" e "Inovação Social" são as outras categorias da premiação.

O diretor executivo da Folha de Pernambuco, Paulo Pugliesi, destacou a integração do veículo com a proposta da Prefeitura do Recife de colocar o município na linha de frente da transformação digital.

“Ficamos muito felizes pela indicação do Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação para concorrer a 1ª Edição do Prêmio Recife de Inovação. A Folha de Pernambuco está integrada com a proposta da PCR em colocar a cidade na vanguarda da transformação digital, unindo a iniciativa privada, gestão pública, academia e sociedade civil, transformando os desafios urbanos em oportunidades de crescimento sustentável. Nesse sentido, a Folha de Pernambuco é signatária do Pacto Recife pela Inovação, através da plataforma CORETO”, afirmou.

Conselho

O Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação tem o objetivo de estimular a articulação entre o poder público, instituições científicas e tecnológicas, empresas privadas e o setor produtivo local. O CMCTI é o responsável por formular, propor e avaliar políticas públicas de inovação, com o intuito de fortalecer o ecossistema científico e econômico da cidade.

