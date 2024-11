Francisco Cunha leva convite da Agenda TGI à Folha de Pernambuco

A- A+

O consultor e sócio-fundador da TGI Consultoria, Francisco Cunha, visitou à Folha de Pernambuco na tarde desta segunda-feira (25). Recebido pelo diretor Executivo do jornal, Paulo Pugliesi; pelo editor adjunto geral, Edi Souza; e a editora de Política e Economia, Carol Brito, o consultor veio entregar o convite da Agenda TGI - Painel 2025, que será realizada amanhã, às 19h, no Teatro RioMar. Este ano, o tema da palestra comandada por Cunha será “Escassez – Crise imediata e soluções que precisamos encontrar”.

Na Agenda TGI, que este ano chega a sua 26ª edição, Cunha sempre procura fazer uma abordagem que parte do Mundo, passa pelo Brasil e depois chega a Pernambuco e, por fim, ao Recife. Este ano, no entanto, ele resolveu também incluir o Nordeste na lista.

“Em relação ao mundo, a grande incerteza é o que vem lá do governo dos Estados Unidos, o que é que o Trump vai fazer. Ele já destituiu gente, tem outros já pedindo demissão antes de ele assumir. Essa é a grande incerteza, esse impacto sobre a realidade econômica e geopolítica, por conta dessas guerras que estão em andamento no Oriente Médio e no Centro da Europa”, adiantou Cunha.

O consultor, que pesquisa o desenvolvimento em Pernambuco – tendo o próprio Estado e as empresas locais como objetivo de estudo – há quase quatro décadas, conta que chegou conclusão que o modelo de desenvolvimento de Pernambuco gestado em meados dos anos 1950 pela então Comissão de Desenvolvimento de Pernambuco (Codepe), criada em 1952, foi esgotado.

“Com a refinaria e a montadora, praticamente esse modelo se esgota. Não tem mais o que fazer. Aí você entra no segundo quarto de século do Século XX diante de um dilema: E agora, o que é que Pernambuco deve procurar discutir para reformular o seu modelo de desenvolvimento? É esse o centro da abordagem que vou fazer amanhã", adiantou.

Desafios

Para Cunha, a realidade do Estado agora é bem diferente daquela de 60 anos atrás, e tem pelo menos quatro grandes desafios. “O primeiro deles é o das mudanças climáticas, que promovem um impacto cruel sobre Pernambuco, com quase 90% do seu território no semiárido, que está em expansão, porque com o aumento da temperatura, que agora já está provado que chegou a 1,5°C, e que era para chegar a isso só em 2030. Isso diminui a água e aumenta o semiárido”, complementou.

O segundo grande desafio que Pernambuco deve considerar na reformulação do seu modelo é, segundo o consultor, a disrupção digital, em especial considerando-se a Inteligência Artificial. “A Inteligência Artificial, no meu entendimento, elimina os empregos básicos, como estágios”, explicou.

O terceiro grande impacto é a crise fiscal-estrutural do Estado brasileiro, que, disse ele, não tem dinheiro para fazer tudo o que precisa. “Talvez seja o Estado de bem-estar social de país de renda média maior do mundo, porque tem o SUS, tem bolsas, tem tudo isso, e falta dinheiro para infraestrutura. Quando você pega o orçamento, metade vai para juros, ¼ para a Previdência, que está aumentando, e o que fica para investimento é o mínimo”, afirmou.

Um dos desafios do Estado no redesenho do seu modelo econômico é a disrupção digital, diz cunha Foto: Arthur Mota/Folha de Pernambuco

O quarto grande desafio que tem impacto sobre o redesenho do modelo de desenvolvimento econômico de Pernambuco listado por Cunha é a intolerância política. “Essa coisa que se instalou no Brasil e não vai desaparecer tão cedo. Veja, em um Estado pobre, é preciso união de esforços, entendimento para poder sair da pobreza. Como é que vai sair da pobreza com um brigando com outro, querendo dar golpe de estado e tudo mais”, complementou.

