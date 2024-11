Recife cria Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação

A- A+

Para impulsionar a inovação e o desenvolvimento científico, a Prefeitura do Recife publicou, na última quinta-feira (14), no Diário Oficial da Cidade, a criação do Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação (CMCTI).

A medida, instituída pela Lei Municipal nº 18.974, visa estimular a articulação entre o poder público, instituições científicas e tecnológicas, empresas privadas e o setor produtivo local.

O Conselho, vinculado à Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, será responsável por formular, propor e avaliar políticas públicas de inovação, com o intuito de fortalecer o ecossistema científico e econômico da cidade.

A estruturação e implementação do Prêmio Recife de Inovação também serão atribuídas ao Conselho. A iniciativa reconhece e premia as melhores práticas em ciência, tecnologia e inovação.

Reunião

A primeira reunião ordinária do Conselho está marcada para a próxima sexta-feira (22). Entre as pautas que serão debatidas, está o Prêmio Recife de Inovação que será entregue durante evento no dia 6 de dezembro, às 18h, na Galeria Janete Costa, no Parque Dona Lindu.



Durante a reunião, também serão apresentadas as ações realizadas pela gestão municipal no campo da ciência, tecnologia e inovação ao longo de 2024, e discutidos os primeiros passos para a implementação do novo plano de ação para o próximo ano.

“O CMCTI terá como atribuições, entre outras, a criação e implementação de estratégias para o fomento à inovação, a proposição de um Plano Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação, além do apoio a iniciativas que promovam a difusão do conhecimento, a adaptação de novas tecnologias e a geração de soluções inovadoras que atendam às necessidades locais”, afirmou o secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação do Recife e presidente do CMCTI, Rafael Figueiredo.

Veja também

Petrobras Petrobras vai investir US$ 111 bilhões entre 2025 e 2029 em novo plano de negócios