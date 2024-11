Colaboradores da Folha de Pernambuco recebem palestra sobre prevenção do câncer de próstata

A- A+

Colaboradores da Folha de Pernambuco receberam, na tarde desta quarta-feira (27), uma palestra em alusão ao Novembro Azul sobre a prevenção do câncer de próstata, que foi conduzida por representantes do Hospital de Câncer de Pernambuco (HCP)

Durante a conversa que durou por volta de uma hora, foram apresentados dados sobre a doença, as formas de prevenção e um detalhamento sobre os principais sinais de alerta.

Além disso, as dúvidas dos homens que participaram do momento foram respondidas.

A palestra foi conduzida por Bárbara Marques, enfermeira residente do HCP, que promoveu esse tipo de ação em várias instituições parceiras do hospital ao longo do mês de novembro.



"A gente passa o mês de novembro inteiro dando palestras e abordando a questão da conscientização para as instituições que são parceiras do Hospital de Câncer de Pernambuco. Nosso objetivo é realmente quebrar a resistência do homem em procurar o serviço de saúde. O foco principal é a prevenção do câncer de próstata, mas a gente visa outras doenças também", disse Bárbara.

Bárbara Marques, enfermeira residente do HCP, conduziu a conversa. Foto: Arthur Mota/ Folha de Pernambuco.

A especialista ressaltou que nos últimos anos a aceitação do público masculino para debates sobre a prevenção do câncer de próstata e outras doenças melhorou.

"Antes a gente tinha uma resistência maior por parte dos homens. Eles assistiam, mas não participavam tanto das palestras. Atualmente, a gente já consegue ver uma interação e a tendência é sempre melhorar", completou.

Veja também

Israel Hezbollah proclama "vitória" sobre Israel