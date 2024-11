A- A+

operação natal Metrô do Recife vai funcionar em todos os domingos de dezembro para impulsionar compras de Natal Ação chega para facilitar o deslocamento da população para as compras de Natal

O Metrô do Recife, paralisado aos domingos por causa de obras de manutenção, vai funcionar normalmente durante todos os dias de dezembro, das 5h às 23h. A decisão, anunciada pela Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), chega para facilitar o deslocamento da população pela cidade para as compras de Natal.

"Programe suas compras e utilize o Metrô do Recife para se deslocar com segurança e rapidez", disse a CBTU, por meio de nota.

Vale lembrar que o comércio do Centro e dos bairros do Recife também passa a funcionar de domingo a domingo a partir desta sexta-feira (15), feriado da Proclamação da República, até o fim do ano. De acordo com a Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL), as vendas devem ter crescimento de 8% a 12% em relação ao mesmo período do ano passado.

Essa decisão de expandir o funcionamento das lojas, tradicionalmente implementada no final do ano, foi acordada com o sindicato da categoria.



Paralisação do Metrô

Metrô do Recife está fechado aos domingos para manutenção | Foto: Paullo Allmeida/Folha de Pernambuco

O Metrô do Recife está sem funcionar, excepcionalmente aos domingos, desde o dia 1º de setembro.

A CBTU justificou a paralisação do serviço em decorrência da realização de obras de manutenção corretiva da via e dos demais sistemas das linhas eletrificadas do Metrô do Recife, que são a Centro e Sul.



De acordo com a companhia, os domingos foram escolhidos devido ao baixo fluxo de usuários. A janela noturna de manutenção normal (das 00h às 4h) é muito curta para que a manutenção demandada seja realizada em sua totalidade.

Ainda não há uma data para a conclusão do serviço de manutenção e volta do Metrô do Recife aos domingos.

Entretanto, os trens estiveram à disposição da população durante o primeiro e segundo turno das Eleições Municipais 2024.

Veja também

espanha Quatro latino-americanos e muitos idosos entre os mortos nas enchentes de Valência