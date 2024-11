A- A+

OPERAÇÃO PAPAI NOEL Operação Papai Noel: até o fim do ano, Centro do Recife tem 180 PMs por dia fazendo a segurança Comércio do Centro do Recife permanece aberto, ininterruptamente, até o dia 31 de dezembro

Faltando 46 dias para o final de 2024, a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) deflagrou, nesta quinta-feira (14), a Operação Papai Noel. Serão feitos, entre 15 de novembro e 31 de dezembro, 8.280 lançamentos de policiais que vão cuidar da segurança da população nas compras de fim de ano, no comércio do Centro do Recife. Esta época atrai grande fluxo de pessoas à região.

Diariamente, 180 agentes farão a patrulha ostensiva e preventiva na área central do Recife.



O serviço será ser feito em variadas modalidades de policiamento, sendo em bicicleta, carro, a pé, Cavalaria, CipCães, videomonitoramento e aéreo, com auxílio do helicóptero do Grupamento Tático Aéreo (GTA), além de ações com o Alerta Celular e Alerta Bike.

Comparativo

O quantitativo lançado neste ano é 81,6% maior que o de 2023. Naquela época, foram feitos 4.559 lançamentos de agentes na missão. Por dia, quase 100 policiais realizaram rondas nos três bairros mais movimentados da região: Santo Antônio, São José e Boa Vista.

Diretor de Planejamento Operacional da PMPE, o coronel João Barros diz que a operação é tradicional nesta época do ano. A partir de agora, o comércio do Centro do Recife não fecha mais, abrindo aos fins de semana e feriados até o fim do ano.



O trabalho dos policiais é, segundo Barros, fundamental para garantir que o consumidor possa efetuar as compras com tranquilidade.

"Temos atenção especial com o Novotel, que fica aqui ao lado, no Bairro de São José, e o Centro de Convenções [Recife Expo Center], que é frequentado por diversas pessoas que vêm para os eventos e aproveitam a oportunidade para fazer compras, aqui no Centro do Recife. Nós estamos atentos também. Além disso, teremos policiais no Cais de Santa Rita e em frente ao Mercado de São José", explicou ele.

Fred Leal, presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas do Recife (CDL) e do Sindilojas, comemora mais um ano de parceria com a PMPE. Para ele, é de suma importância que os policiais tragam a segurança das pessoas.

"Todos os anos, nós nos reunimos com o comando da Polícia Militar para traçar metas e dizer as nossas necessidades. Tanto a PMPE quanto a Guarda Civil Municipal do Recife têm atendido aos nossos apelos, na medida do possível. Eu acho isso importante, para que eles tragam a sensação de segurança. Ver os policiais aqui é muito importante", declarou.

Opiniões divididas

Os comerciantes se mostraram ainda inseguros quanto à crescente da violência no Centro do Recife. Risonete da Silva, de 48 anos, trabalha na área há mais de 13 anos. Ela já testemunhou vários assaltos. Mesmo assim, acredita que o emprego do efetivo vai ajudar a intimidar os bandidos.

"Eu espero que dê certo, porque a gente vem para cá e não consegue ficar muito à vontade por causa da insegurança. Se a Operação Papai Noel der certo, este ano vai ser bom para a população, porque vamos nos sentir mais seguros. Nestes 13 anos, eu já ouvi muitos relatos e já presenciei assaltos. As pessoas saem com cordão de prata e os bandidos puxam, por exemplo", desabafou ela.

Perspectiva de compras de final de ano para 2024

Fred Leal argumentou, durante entrevista à Folha de Pernambuco, que o comércio encara com ansiedade o período de compras de final de ano. A expectativa é de que as vendas aumentem entre 8% e 10%, em relação ao ano passado.

"Pela oscilação do dólar, ficamos ansiosos. Tem hora que sobe e depois desce de novo. Isso faz com que os juros permaneçam altos, o que oprime muito o consumidor. A gente está com uma perspectiva boa, de certa maneira. Podemos conseguir uma alta de 8% a 10%, em relação a 2023. A CDL e o Sindilojas têm investido nisso. O comerciante tem muita resiliência. Vamos enfrentar os desafios. Todos os obstáculos vão ser vencidos", espera.

