metrô CBTU Recife promove passeio de metrô e entrega de presentes para crianças Ação foi iniciada na Estação Joana Bezerra e terminou com um show para os pequenos na Estação Recife

A CBTU Recife promoveu, na manhã desta quarta-feira (11), um passeio de metrô e uma entrega de presentes para crianças da Escola Municipal Novo Mangue e do Grupo de Ajuda à Criança Carente com Câncer de Pernambuco (GAC-PE).

A ação "Papai Noel vem de Metrô", que chegou à sua 22ª edição, foi iniciada na Estação de Joana Bezerra e foi concluída na Estação Recife, ambas na área central da Capital pernambucana.

Marcela Campos, superintendente da CBTU | Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco

"É uma ação que acontece há 22 anos, proporcionada por funcionários da CBTU. Uma manhã especial pra muitas crianças que, às vezes, nunca andaram de metrô. É uma oportunidade delas conhecerem o sistema e terem uma manhã especial e serem presenteadas pelas cartinhas que foram adotadas pelos funcionários da CBTU", explicou a superintendente da CBTU Recife, Marcela Campos.

A presidente do GAC, Vera Morais, destacou a ação para as crianças do Grupo.

"Esse é um momento ímpar. Trazer nossas crianças (do GAC) para compartilhar com as crianças da escola foi fantástico, estamos muito felizes", disse.

Vera Morais, presidente do GAC | Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco

Maquinista dos trens da companhia há 11 anos e Papai Noel da campanha há nove, Admilton Filho revelou que é sempre uma satisfação participar da ação.

"A minha maior satisfação é estar tendo esse retorno de alegria com as crianças. Há cada ano é diferente, e este ano está sendo muito bom. É muito bom fazer o 'Papai Noel do Metrô'", revelou Admilton Filho.

Para as crianças, também foi um momento ímpar, como confessou Sara Vitória, de seis anos.

"Gostei da festa, do Papai Noel, que é legal. Foi muito bom", afirmou.

