Futebol Sport emite nota explicando polêmica sobre membros de uniformizada treinando boxe no clube Leão indicou que demitiu o profissional que autorizou que o ato ocorresse dentro da Ilha do Retiro

O Sport publicou uma nota nesta sexta-feira (13) se posicionando sobre um vídeo que circulou nas redes sociais mostrando integrantes de uma uniformizada rubro-negra treinando boxe no salão nobre da sede do clube, na Ilha do Retiro. O Leão indicou que demitiu o profissional que liberou a entrada da organizada.

Confira a nota abaixo.

O Sport Club do Recife informa que tomou conhecimento, na manhã desta sexta-feira (13), que um grupo de pessoas realizou, sem ciência e autorização do Clube, o que foi denominado como um treinamento de luta livre nas instalações internas da Ilha do Retiro. Após apuração dos fatos, decidiu-se pelo imediato desligamento do profissional que autorizou que o ato ocorresse dentro do Clube.

Por fim, o Sport reforça o posicionamento e atuação social em prol de repudiar qualquer tipo de violência, sejam elas vinculadas diretamente ou não ao futebol.

