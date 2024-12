Artilheiro da Liga Nacional de Futsal, pernambucano Gilvan quer título para coroar temporada

A- A+

A relação entre Pernambuco e a bola pesada de futsal sempre foi estreita. O Estado, que há anos é reconhecido como um dos principais celeiros do esporte, pelo segundo ano consecutivo fez o artilheiro da Liga Nacional de Futsal (LNF), dessa vez o pivô Gilvan do Praia Clube. A equipe de Uberlândia decide, neste domingo (15), o título do campeonato diante do Jaraguá-SC, em jogo único, na cidade de Carlos Barbosa-RS.

Atleta de 24 anos e com passagens pelas mais importantes camisas do Estado, Gilvan começou no futsal ainda criança em um projeto próximo de sua casa.

“Sou do Recife, do bairro dos Coelhos. Comecei no futsal aos sete anos na escolinha da comunidade, treinava com o professor Jofre na época. Depois joguei no Milan dos Coelhos, time do Evinho, passei também pelo CT Barão, Sesc de Santo Amaro, até que em 2017 fui para o Santa Cruz, onde conheci Júnior Cabeça - ex-jogador de futsal-, responsável por me levar para fora do Estado”, contou o início da trajetória.

Jornada

Entre idas e vindas de clubes de Pernambuco e camisas do Sul do país, a realização do sonho de disputar a Liga Nacional de Futsal se deu com o Marechal-PR em 2021. Após três temporadas, o jogador se transferiu ao Praia Clube, tradicional clube mineiro.

Logo na primeira disputa da LNF do pivô com a camisa aurinegra, o pernambucano encontrou um sistema que favoreceu suas características, balançando as redes em 29 oportunidades. Ainda assim, fez questão de deixar claro que quer mais.

O pivô pernambucano Gilvan é o atual artilheiro da LNF com 29 gols marcados - Reprodução/@_gilvan00

“Estou muito feliz com a artilharia. Estamos fazendo um ótimo trabalho, não posso dizer que é um mérito só meu, é de toda equipe, sempre gosto de deixar isso bem claro, até porque é um esporte coletivo”, começou

“O que eu estou vivendo hoje é pela minha dedicação, esforço, mas o elenco me ajuda muito e eu acredito que isso faz sermos fortes. Temos o último capítulo e espero fazer mais um golzinho na final”, garantiu.

Artilharia

Sem poder ser ultrapassado na tabela de artilharia, pelo segundo ano consecutivo Pernambuco fez o artilheiro da Liga. No ano passado, Richard Victor, ala do Atlântico de Erechim-RS, marcou 30 gols e conquistou o título, roteiro que Gilvan quer repetir.

“Fiquei bastante feliz por ser um conterrâneo. É um cara do bem, já conversei com ele algumas vezes e espero fazer o mesmo feito, quero conquistar o que ele obteve e levar mais um título para Pernambuco”.

Caso o título vá para Uberlândia, Gilvan não será o único atleta da casa a conquistar a taça. O fixo Jhonata Ribeirão, atleta que representa a Zona da Mata Sul do Estado, também vive a expectativa do título e a parceria dos dois resulta dentro de quadra.

Ribeirão (esq) e Gilvan (dir) faturaram o Campeonato Mineiro de Futsal e agora seguem atrás da Liga Nacional - Reprodução/@_gilvan00

“A gente já tinha jogado contra, mas não tínhamos convivido como companheiros de equipe antes. Hoje é um irmão, um cara do bem. Temos o costume de nos ajudar muito, isso fez com que a parceria fosse ainda melhor, com alegria, brincadeiras e boas lembranças de casa”, disse Gilvan.

Força local

O ano de 2024 foi de virada para o futsal de Pernambuco. Sport e Náutico/Tamandaré fizeram parte do 1º Campeonato Brasileiro de Futsal, organizado pela Confederação Brasileira de Futsal (CBFS). Com calendário o ano inteiro e visibilidade, o pernambucano disse estar acompanhando de perto o cenário local.

“Estou acompanhando e a gente comenta bastante sobre. Fico muito feliz, é uma boa oportunidade para muitos jovens do Estado que estão começando. Estar no cenário nacional, jogar um Brasileirão, com todo o mundo de olho é muito importante”.



Veja também

TRICOLOR De olho no mercado, Santa Cruz tem interesse na contratação do goleiro Deivity, ex-Náutico