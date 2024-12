A- A+

SAÚDE Quais são os benefícios da creatina e do whey protein para pessoas que não praticam esporte? No organismo, ela funciona como um combustível para os músculos esqueléticos e pode promover o crescimento muscular

A creatina é um dos suplementos mais utilizados no país. Recentemente, a substância ganhou as manchetes depois que a Associação Brasileira de Empresas de Produtos Nutricionais (Abenutri) reprovou 18 marcas de creatinas comercializadas no Brasil e após o fechamento de uma fábrica em Jundiaí, interior de São Paulo.

Ela é obtida pelo consumo de alimentos como carne vermelha, ovos, peixe e frango e pode ser produzida pelo próprio organismo. No entanto, o composto ganhou popularidade por sua versão concentrada, vendida como suplemento.

No organismo, ela funciona como um combustível para os músculos esqueléticos e pode promover o crescimento muscular quando combinado com o exercício. Mas e para quem não realiza esportes ou exercícios físicos, há benefícios no uso da substância?





O médico nutrólogo e do esporte, Eduardo Rauen, fundador da Liti e diretor técnico do Instituto Rauen, diz que sim. Ele afirma que além da melhora da força muscular e ganho de massa, já há estudos em pacientes mais idosos que não treinam e precisam manter a massa muscular.

— Em pessoas que não treinam e em pessoas mais velhas, já tem estudos que mostram uma melhora na cognição e em pessoas que não tem nenhuma contraindicação, o uso da creatina ajuda na preservação de massa muscular — explica Rauen.

Segundo o médico, a substância ainda deve ser usada todos os dias de 3 a 5 gramas por dia.

— A consistência do uso é mais importante do que o horário de tomar, pois seu benefício está no acúmulo e saturação de creatina no músculo — diz.

Whey Protein

O nutrólogo afirma que diferente da creatina, o whey protein leva em consideração o que as pessoas comem de proteína nas últimas 24 horas. Se não conseguir a quantidade ideal de proteína com a alimentação, deve usar a suplementação com o whey.

— O ideal é no adulto, em torno de 1.2g por quilo de proteína. No idoso, depois dos 60 anos, 1.5 gramas por quilo de peso. E no atleta de 1.8 a 2 gramas por quilo de peso — diz Rauen.

Ele também diz que há três janelas de oportunidades onde a proteína é mais utilizada. São elas: uma hora antes do exercício, duas horas antes do exercício e na hora de dormir.

— O whey nada mais é do que suplementar proteína. Ele vem do leite, então tem todos os aminoácidos essenciais e acaba sendo uma proteína de alto valor biológico, ou seja, 99% do que a gente toma no whey é utilizado pelo nosso organismo — explica.

Veja também

MUNDO Tesouro encontrado em antigo spa termal italiano inclui cobras de bronze e ovos intactos