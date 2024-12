A- A+

SAÚDE Creatina: Como fazer o teste caseiro de qualidade do suplemento 18 marcas de creatinas comercializadas no Brasil foram reprovadas pela Associação Brasileira de Empresas de Produtos Nutricionais (Abenutri)

Depois que a polícia interditou uma fábrica, em Jundiaí, no interior de São Paulo, que produzia creatina, um dos suplementos mais utilizados no país, porque o local operava sem licença, levantando questionamentos sobre a qualidade dos produtos, e após a Associação Brasileira de Empresas de Produtos Nutricionais (Abenutri) reprovar 18 marcas de creatinas comercializadas no Brasil, consumidores estão levantando questões de o que fazer para identificar possíveis adulterações nas substâncias.

Um teste simples com iodo pode ajudar. A técnica foi apresentada pelo professor Henrique Esi Toma, do Instituto de Química da USP, durante entrevista ao programa Fantástico no domingo.





Como funciona o teste caseiro

Misture o pó do suplemento com água.

Adicione algumas gotas de iodo.

Se o suplemento for puro, a solução terá uma coloração amarela intensa. Caso a mistura escureça, é um indicativo da presença de amido em quantidade superior ao permitido.

Vale ressaltar que o teste caseiro detecta apenas amido, mas outras adulterações não são identificadas. A Abenutri recomenda que os consumidores verifiquem a procedência dos produtos, optando por marcas confiáveis e exigindo certificações de qualidade.

Quais marcas de creatina foram reprovadas?

A associação analisa a variação máxima da creatina, isto é, a diferença entre a concentração presente no conteúdo e a das informações exibidas no rótulo. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) permite uma alteração de até 20%. Contudo, segundo a análise, 10 marcas obtiveram 100% de variação, em outras palavras, os produtos não podem ser considerados creatina.

Confira lista com marcas de creatina reprovadas:

AGE - Creatina Monohidratada

Cellucor - Creatina

Dymatrix Nutrition - Creatina Monohidratada

GENERIC LABS - Creatina Monohidratada

IMPURE NUTRITION - Creatina

INTLAB - Power Creatina

Iron Tech Sports Nutrition - Creatina Monohidratada

Muscle Pharm - Creatina

NFT Nutrition - Creatina 100% Pura

TRIBE NUTRITION - Creatina Monohidratada

Já os demais, que tiveram variações entre 21% a 99%, também foram reprovados por ultrapassar o limite imposto pela Anvisa. Veja a lista:

Dark Dragon - Crea Delite

Demons Lab - Creature

EVOLUTION NUT. - Creawell

Melius Nutrition - Creatina 100%

MUSCLE FULL - Creatina

PROSIZE - Creatina

SCI NUTRITION - Creatina Pura

Wise Health - Creatina Monohidratada

O que é a creatina?

A creatina é um conjunto de aminoácidos produzidos pelo próprio organismo. Ela também é obtida pelo consumo de alimentos como carne vermelha, ovos, peixe e frango. No entanto, o composto ganhou popularidade por sua versão concentrada, vendida como suplemento.

No organismo, ela funciona como um combustível para os músculos esqueléticos e pode promover o crescimento muscular quando combinado com o exercício. O armazenamento dessa substância ocorre, principalmente, nas fibras musculares, e uma parte menor vai para o cérebro.

Ao longo do dia, o corpo reabastece naturalmente a creatina em seus músculos, mas os suplementos ajudam a "abastecer o tanque", aumentando a disponibilidade da substância no corpo humano. Rauen explica que isso tem benefícios não apenas para pessoas que treinam, mas para indivíduos com sarcopenia, por exemplo, que têm perda de massa muscular.

Além disso, há diversos estudos que avaliam o uso da creatina para melhorar a cognição entre idosos, um dos diversos potenciais do suplemento que tem atraído a atenção de pesquisadores pelo mundo.

Resposta das empresas

"O Grupo Supley esclarece que optou pela medida judicial contra as divulgações organizadas pela Associação Brasileira das Empresas de Produtos Nutricionais (Abenutri) visto que a referida associação tem uma postura controversa diante do mercado e um histórico de avaliações que não seguem os padrões técnico-científicos estabelecidos pelos órgãos competentes.

A Anvisa e o próprio Grupo Supley realizam análises rotineiras de todos os produtos e marcas fabricados pela empresa, sem qualquer registro de inconformidade. A companhia – que está associada à Brasnutri, entidade que reúne mais de 40 empresas - adota as melhores práticas para garantir o padrão de qualidade, alguns deles inclusive com selo Creapure, e reforça seu compromisso com o direito do consumidor e a legislação vigente, trazendo total transparência em seus rótulos".

