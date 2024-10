A- A+

A Associação Brasileira de Empresas de Produtos Nutricionais (Abenutri) publicou na última quinta-feira (10), um relatório reprovando 18 creatinas comercializadas no Brasil. Isso significa que houve uma diminuição de 28% nos produtos que não passaram nos testes em relação ao levantamento anterior.



Neste ano, no total, 88 amostras de produtos foram analisadas, e dentre elas, 77% foram aprovadas.

— A creatina é hoje um dos suplementos mais estudados que realmente tem indicações. É talvez o que tenha mais busca e utilização, por diversas faixas etárias. Os benefícios principais são o aumento da força, da explosão e da massa muscular. Mas, como é usado em larga escala, acaba abrindo espaço para muitas fabricantes que não têm um critério tão bom de produção entrarem no mercado — explica o médico nutrólogo e do esporte, Eduardo Rauen, fundador da Liti e diretor técnico do Instituto Rauen.

Quais marcas de creatina foram reprovadas?

A associação analisa a variação máxima da creatina, isto é, a diferença entre a concentração presente no conteúdo e a das informações exibidas no rótulo. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) permite uma alteração de até 20%. Contudo, segundo a análise, 10 marcas obtiveram 100% de variação, em outras palavras, os produtos não podem ser considerados creatina.

Confira lista com marcas de creatina reprovadas:

AGE - Creatina Monohidratada

Cellucor - Creatina

Dymatrix Nutrition - Creatina Monohidratada

GENERIC LABS - Creatina Monohidratada

IMPURE NUTRITION - Creatina

INTLAB - Power Creatina

Iron Tech Sports Nutrition - Creatina Monohidratada

Muscle Pharm - Creatina

NFT Nutrition - Creatina 100% Pura

TRIBE NUTRITION - Creatina Monohidratada

Já os demais, que tiveram variações entre 21% a 99%, também foram reprovados por ultrapassar o limite imposto pela Anvisa. Veja a lista:

Dark Dragon - Crea Delite

Demons Lab - Creature

EVOLUTION NUT. - Creawell

Melius Nutrition - Creatina 100%

MUSCLE FULL - Creatina

PROSIZE - Creatina

SCI NUTRITION - Creatina Pura

Wise Health - Creatina Monohidratada

Rauen explica que um dos riscos de se consumir uma creatina com a concentração abaixo do prometido é não atingir a quantidade da substância indicada pelo especialista que prescreveu o suplemento:

— Existe uma dose eficaz, que é que funciona. Um paciente de 70 kg, por exemplo, usa por volta de 3,5 g de creatina por dia. E creatina precisa ser usada todos os dias, treinando ou não. Mas imagina se todos os dias ele utiliza uma dose abaixo da eficaz sem saber? Ele vai seguir o que foi prescrito pelo profissional, mas vai acabar não tendo benefício. Se for um atleta de alta performance, isso é ainda mais importante, porque o prejudica a sua preparação.

Além disso, às vezes o consumidor pode optar por marcas mais baratas, mas que acabam saindo mais caro no final por não terem a quantidade de creatina que prometem no rótulo. Outro problema é no caso de atletas competitivos, já que pode haver substâncias não listadas dentro dos produtos para compensar a ausência do suplemento:

— Há o risco da contaminação, e atletas de campeonatos são testados no doping. Então uma fabricante que não tenha os devidos critérios de segurança e produção pode levar a um produto contaminado com substâncias que comprometam o atleta quando ele for avaliado — destaca o médico.

Quais marcas de creatina foram aprovadas?

A maioria das marcas analisadas, no entanto, foram aprovadas com um bom desempenho, ou seja, tiveram variações de até no máximo 5% do exposto na embalagem. São elas:

Absolut Nutrition - Creatina 100% Pure

ADAPTOGEN - CREATINE

ADAPTOGEN - CREATINE SUPER

ADAPTOGEN - HD CRET

AST Sports Science - MICRONIZED CREATINE

Atlhetica Nutrition - 100% Creatine Flavour

BLACK SKULL - CREATOR

BLACK SKULL - CREATINE

BLACK SKULL - Creatine Turbo

BODY SHAPE - CREATINA PURA 200 g

BRUTHAL SPORTS - CREATINA

CELLGENIX GERMAN - CREATINE

DARK LAB - CREATINE

Elemento Puro - Creadop Creapure

ELEVA NUTRITION - CREATINA

Equaliv - Creatina Creapure

Espartanos - Creatina 100% Pure

Euro Nutry - Creatine Powder 100%

Extreme Action - CREATINE

EXTREME NUTRITION - 100% Creatina

Fisio Nutri - Strong Creatine 100% Pure

FTW - CREATINA monohidratada

GROWTH SUP - Monohidratada Creatine

HEALTH LABS - CREATINA GOURMET

Iridium Labs - Atlas Creatina

LEADER NUTRITION - CREATINE MICRONIZED

NEW MILLEN - CREATINE ATP

NEW NUTRITION - CREATINA

NITRO MAX - MAX CREATINA

NUTRATA - CREATINE CREAPURE

OPTIMUM NUTRITION - MICRONIZED CREATINE

Pro Corps - Creatine

PRO HEALTHY - CREATINE MICRONIZED

Pura Vida - Creatina Premium

QNT Move - CREATINE

R74 PREMIUM - CREATINA 100% PURA

SHAPE NUTRITION - 100% CREATINE PURE

SMART FIT SUPPS - CREATINA SMART

SMART FIT SUPPS - CREATINA 100% PURA

SOLDIERS NUTRITION - CREATINA

TOP WAY - CREATINA

UNDERLABS - CREATINE FUZE

UNIVERSAL - CREATINE

Venom Labs - Pure Creatina Monohydrate

VITAFOR - Creatine

Vitamax Nutrition - Creatina 100% Pura

X Pro Nutrition - Kreat

ZUPLER - CREATINE

Outras foram aprovadas, com variações entre 5,1% e 10%. Veja a lista:

+MU - CREATINA MONOHIDRATADA

CANIBAL INC. - CREATINA PLUS

Evorox Nutrition - Evo Creatine

NUTREX RESEARCH - CREATINE

DRIVE ENERGY - CREATINA

Houve ainda marcas aprovadas com variações entre 10,1% e 20%. Veja a lista:

Demons Lab - Creature Evolution

HARDCORE SPORTS NUTRITION - CREATINA

PROFIT LAB - CREATINE POWER

RED - BRUTAL CREATINE

SYNTHESIZE - CREATINA POWDER

Vitamax Nutrition - Creatine Booster

BRN FOODS - PREMIUM CREATINA

Demons Lab - Creature 100% PURE

A Abenutri acrescenta que as empresas SUPLEY (fabricante marcas Probiotica e Max Titanium) , BRG (Integralmédica e Darkness) Rainha Laboratórios (Body Action) e Dux Nutrition tiveram seus produtos analisados, porém entraram com medidas jurídicas para que os resultados não fossem divulgados.

Vale destacar que 21% das marcas que não apresentavam a concentração de creatina mencionada no rótulo em 2023 receberam o sinal verde em amostras de outras formulações neste ano. Foram elas:

Nitro max (Creatina);

Pro Healthy creatine (Creatine Micronized);

Absolut Nutrition ( Creatina 100% pure);

ADAPTOGEN (hd cret);

Vitamax Nutrition (Creatina 100% Pura);

FTW (Creatina monohidratada).

O que é a creatina?

A creatina é um conjunto de aminoácidos produzidos pelo próprio organismo. Ela também é obtida pelo consumo de alimentos como carne vermelha, ovos, peixe e frango. No entanto, o composto ganhou popularidade por sua versão concentrada, vendida como suplemento.

No organismo, ela funciona como um combustível para os músculos esqueléticos e pode promover o crescimento muscular quando combinado com o exercício. O armazenamento dessa substância ocorre, principalmente, nas fibras musculares, e uma parte menor vai para o cérebro.

Ao longo do dia, o corpo reabastece naturalmente a creatina em seus músculos, mas os suplementos ajudam a "abastecer o tanque", aumentando a disponibilidade da substância no corpo humano. Rauen explica que isso tem benefícios não apenas para pessoas que treinam, mas para indivíduos com sarcopenia, por exemplo, que têm perda de massa muscular.

Além disso, há diversos estudos que avaliam o uso da creatina para melhorar a cognição entre idosos, um dos diversos potenciais do suplemento que tem atraído a atenção de pesquisadores pelo mundo.

