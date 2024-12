A- A+

CABELOS Sofre com a queda de cabelo? Esses alimentos ajudam a promover o crescimento dos fios Alimentação baseada em nutrientes é essencial para o cuidado do couro cabeludo, da pele e das unhas

O cuidado do cabelo se tornou uma das maiores preocupações na sociedade, criando um nicho específico no qual são investidas grandes quantias. Condicionadores, cremes para pentear e hidratantes fazem parte de uma ampla lista de produtos que prometem ter a fórmula específica para manter o cabelo suave e brilhante.



Apesar dos avanços da ciência, os especialistas sugerem que, além do que se aplica externamente no cabelo, a alimentação tem uma implicação mais direta no corpo.

Existem certos alimentos que desempenham um papel crucial na aparência do cabelo, da pele e das unhas. Isso ocorre porque os folículos capilares precisam receber nutrientes para seu bom funcionamento.

Segundo a Mayo Clinic, organização americana sem fins lucrativos da área de serviços médicos, as vitaminas A, E e D, assim como o ferro, as gorduras saudáveis, os carboidratos e as proteínas, são fundamentais para o cuidado da pele, cabelo e unhas.

Entre os alimentos que mais impactam positivamente a aparência, estão o salmão, rico em ácidos graxos ômega-3; as cenouras; as frutas vermelhas; os vegetais de folhas verdes e as leguminosas.

Já o consumo frequente de alimentos processados, álcool, gorduras hidrogenadas ou óleos de baixa qualidade nutricional pode afetar a aparência.

