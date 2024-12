A- A+

Alimentação "Ouro branco": conheça o alimento que ajuda o sistema imunológico e melhora o humor É versátil e pode ser facilmente incorporado nas refeições do dia a dia

No mundo da gastronomia, certos alimentos conseguiram transcender a sua função básica para se tornarem autênticos tesouros culinários. Um deles é o chucrute, produto fermentado feito com repolho que ganhou fama merecida, a ponto de ser chamado de “ouro branco” por alguns.



Esse apelido peculiar não é coincidência. Originário da Europa Central, o chucrute é elogiado há anos não só pelo seu sabor característico, mas também pelos seus inúmeros benefícios para a saúde.

A sua riqueza em probióticos naturais torna-o um aliado da flora intestinal , enquanto a sua capacidade de fortalecer o sistema imunitário e melhorar a digestão o coloca num lugar privilegiado nos hábitos alimentares . Desta forma, o chucrute não só preserva uma herança culinária centenária, como também se apresenta como um ingrediente essencial para quem procura um equilíbrio saudável na alimentação diária.

O Código Alimentar Argentino define chucrute como o produto obtido através da fermentação láctica natural de folhas finamente picadas de diversas variedades de repolho branco e duro (Brassica oleracea). Este produto pode ou não conter condimentos e deve ser apresentado em bom estado.

De acordo com as normas, deve ter teor de cloreto de sódio não inferior a 2% e não superior a 3,5%; com acidez expressa em ácido láctico não inferior a 1% e pH não superior a 4,1. Além disso, a cor do chucrute deve ser branco amarelado.

Benefícios do chucrute

— É um alimento probiótico porque no processo de fermentação ocorre a colonização, ou seja, desenvolvem-se bactérias/microrganismos vivos que você incorpora à sua própria microbiota — afirma Yael Hasbani, consultora em Dietética e Nutrição Natural.

Com uma longa história de consumo, especialmente nas culturas europeias, o chucrute possui vastas evidências científicas que sustentam os benefícios para a saúde do seu consumo e que se devem, em grande parte, ao seu elevado teor de probióticos e nutrientes.

Fortalece o sistema imunológico. Hasbani explica que os microrganismos vivos contidos no chucrute interagem com o sistema imunológico, promovendo a maturação das células imunológicas e apoiando o desenvolvimento das funções imunológicas normais. Ele detalha ainda: “Hoje se estuda que quanto maior a variedade da microbiota intestinal, melhor será a nossa resposta imunológica”.

Melhora a digestão. Por ser rico em probióticos, este alimento ajuda a regular o trânsito intestinal, melhorando a absorção de nutrientes como vitamina B, cálcio e ferro, além de ajudar a reduzir a acidez e a diarreia.



O estudo “Vegetais Fermentados como Possível Tratamento para a Síndrome do Cólon Irritável” destaca como os alimentos fermentados podem contribuir para a saúde intestinal, aumentando a diversidade microbiana. Embora sejam necessários mais dados clínicos para fazer afirmações firmes, os investigadores concluem que “os vegetais fermentados merecem consideração por parte dos profissionais de saúde e dos pacientes que enfrentam problemas relacionados com a síndrome do intestino irritável”.

Tem efeitos positivos na mente. Como os alimentos fermentados são conhecidos pelos seus benefícios para a saúde intestinal, os investigadores começaram a explorar o seu impacto na saúde mental.



“Sabemos, por estudos anteriores, que existe um eixo intestino-cérebro comprovado e que, portanto, liga a dieta diretamente ao cérebro e ao seu comportamento com base na saúde da nossa microbiota”, disse a Dra. Nicole Avena, professora assistente de neurociência no. Mount Sinai School of Medicine ao site Medical News Today após ser questionado sobre estudos observacionais que associam a ingestão de alimentos fermentados a mudanças de humor e diminuição da ansiedade.

Incorporação e contra-indicação

É versátil e pode ser facilmente incorporado nas refeições do dia a dia. Embora Hasbani alerte que crianças e gestantes devem consultar um profissional antes de consumir chucrute , principalmente pela origem do produto.

— Conhecer bem sua origem ou como é preparado é fundamental porque o ambiente onde se prepara o alimento fermentado pode ficar contaminado com bactérias não benéficas — revela.

Quanto à sua ingestão, a nutricionista sugere começar com pequenas quantidades que acompanham os pratos principais ou carboidratos com proteínas como arroz com legumes.

