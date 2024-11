A- A+

NUTRIÇÃO "Ouro sagrado": o alimento mencionado na Bíblia que traz vários benefícios para a saúde A oleaginosa combate o colesterol alto, fornece cálcio e reduz o açúcar no sangue

Nos últimos anos, foram descobertas as propriedades nutricionais das nozes (sementes grandes, oleaginosas, com casca dura e usadas como alimento) e as contribuições que o consumo desses alimentos gera ao organismo, pois muitas ajudam a regular diversas funcionalidades e a manter a saúde.

As propriedades nutricionais de cada um dos alimentos foram descobertas e entre as mais benéficas para o corpo humano estão os diferentes tipos de nozes, pois são muito versáteis na cozinha e a grande maioria pode ser consumida naturalmente.

As nozes se destacam por oferecerem uma ampla lista de benefícios para preservar a saúde do corpo e regular diversos processos metabólicos, como redução de açúcar e redução de colesterol.

Porém, dentro deste grupo de alimentos há um que em particular é mais famoso e a sua história remonta ao ano 3000 a.C., visto que na Bíblia é extremamente valorizada e protegida, é a amendoeira, que segundo a Bíblia é o portal de tudo, que representa a pureza da Virgem Maria e a piedade escondida na forma humana de Jesus.

Sabe-se que a amendoeira produz um delicioso fruto seco, rico em cálcio e excelente aliado na alimentação saudável , pois possui grandes quantidades de fibras, proteínas, vitaminas B e E, gorduras saudáveis, ferro, cálcio, fósforo, entre outros nutrientes.

Publicação de Harvard

Uma publicação da Escola de Saúde Pública de Harvard menciona que dentro do livro de Gênesis da Bíblia as amêndoas desempenham um papel importante, pois são consideradas “um alimento precioso que se dá de presente”.

A Escola de Saúde Pública de Harvard menciona que o consumo regular de amêndoas oferece benefícios para a saúde cardiovascular, uma vez que esta noz é rica em esteróis vegetais que interferem na absorção do colesterol e dos ácidos biliares.

Especialistas em saúde da prestigiada universidade destacam que as gorduras insaturadas presentes nas amêndoas representam um grande benefício para o organismo, principalmente quando consumidas como substitutos de alimentos ricos em carboidratos refinados e gorduras saturadas.

Da mesma forma, é sabido que as amêndoas podem ajudar a controlar e reduzir os níveis de glicose ou açúcar no sangue, além de serem benéficas para a saúde de pessoas com diabetes e pré-diabetes.

— O conteúdo nutricional das amêndoas é excelente e podem ser uma ótima alternativa de lanche para quem convive com diabetes — explicou à agência Efe Carmen Ruiz Monroy, nutricionista clínica de atividade física e esportiva.

Veja também

Trump Procurador pede suspensão de processo contra Trump por interferência nas eleições de 2020