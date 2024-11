A- A+

ALIMENTAÇÃO Mussarela, cottage ou ricota: qual o queijo mais rico em proteínas? Queijo se destaca como um dos alimentos com maior concentração de proteína

Quando se trata de ganhar massa muscular, a nutrição desempenha um papel tão importante quanto o exercício regular. Para construir músculos de forma eficaz, é essencial incluir alimentos ricos em proteínas na sua dieta. Um dos alimentos mais notáveis nesse aspecto é o queijo, um laticínio que além de delicioso é uma excelente fonte de proteínas de alta qualidade.

Segundo o portal de saúde Healthline, a proteína é essencial para a reparação e crescimento muscular. Se você deseja maximizar seus ganhos musculares, os especialistas sugerem consumir entre 1,4 a 2 gramas de proteína por quilograma de peso corporal por dia, dependendo do seu nível de atividade física. Esta proteína é essencial não só para reparar os músculos após o exercício, mas também para manter e construir massa muscular a longo prazo.



Entre as fontes de proteína mais eficientes estão os laticínios, e dentro deles o queijo se destaca como um dos alimentos com maior concentração de proteína. No entanto, nem todos os queijos são iguais. Para obter os melhores resultados, é importante escolher aqueles que não só oferecem uma grande quantidade de proteínas, mas também são acompanhados de outros nutrientes benéficos à saúde.

Um dos queijos mais recomendados pelos nutricionistas do referido portal para quem busca aumentar a massa muscular é o cottage. Este queijo fresco e com baixo teor de gordura é particularmente eficaz devido ao seu alto teor de proteínas. Por exemplo, uma xícara (226 gramas) de queijo cottage com baixo teor de gordura pode oferecer até 28 gramas de proteína, o que o torna uma das fontes mais ricas desse macronutriente.

Além do alto teor proteico, contém leucina, um aminoácido essencial que desempenha um papel fundamental na síntese de proteínas musculares. A leucina estimula a construção de massa muscular, tornando-a um componente vital para qualquer plano nutricional focado no desenvolvimento muscular.

Que tipo de queijo escolher para construir músculos?

Embora existam vários tipos de queijo, nem todos oferecem a mesma quantidade de proteínas ou benefícios. O cottage desnatado é uma ótima opção porque, além de ser rico em proteínas, é relativamente baixo em calorias, permitindo incorporar uma quantidade significativa desse alimento na dieta sem se preocupar com o excesso calórico.

Se o seu objetivo é aumentar a massa muscular e ao mesmo tempo manter o controle sobre a ingestão calórica, escolha versões de laticínios com baixo teor de gordura ou sem gordura, como o queijo cottage. Se você tem necessidades calóricas maiores, pode optar por versões com maior teor de gordura, como o queijo cottage cremoso, que contém mais calorias e gordura, mas também pode ajudar a atender às suas necessidades energéticas se você estiver em fase de ganho muscular.

Embora o queijo cottage seja o favorito, existem outros queijos ricos em proteínas que também podem ajudá-lo a atingir seus objetivos de construção muscular:

Ricota: Semelhante ao cottage, a ricota é rica em proteínas, principalmente se você optar pela versão com baixo teor de gordura.

Mussarela: A mussarela com baixo teor de gordura é outra excelente opção para quem busca aumentar a ingestão de proteínas.

