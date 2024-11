Conheça alimento que ajuda a reduzir sintomas da menopausa

A- A+

A alimentação é um dos pontos mais importantes na saúde de homens e mulheres. É por meio disso que eles ingerem os nutrientes, vitaminas, minerais e proteínas que seu corpo necessita para funcionar adequadamente e prolongar sua vida. Nesse processo, é importante o fortalecimento do sistema imunológico e a preparação para uma velhice saudável.

Para colaborar com esse processo, há um alimento que mulheres com mais de 50 anos devem consumir porque reduz as ondas de calor da menopausa.

Uma comida saudável

A organização Mayo Clinic Institute destaca que a menopausa é o momento que marca o fim dos ciclos menstruais nas mulheres. É diagnosticada após passarem doze meses sem menstruação e pode ocorrer entre 40 e 50 anos de idade. Entre seus principais sintomas estão ondas de calor, distúrbios do sono, diminuição da energia ou alterações na saúde emocional.

Nesse cenário, o tofu aparece como um alimento recomendado para reduzir as ondas de calor típicas da menopausa. Segundo a nutricionista Sapna Bhalsod, é um alimento rico em ferro, cálcio, aminoácidos e proteínas, que proporcionam propriedades muito benéficas à saúde, principalmente na mulher devido ao seu aporte de fitoestrógenos chamados isoflavonoides.

A estrutura dos isoflavonoides contidos no tofu é semelhante à do estrogênio, permitindo-lhe colaborar com a redução das ondas de calor que as mulheres experimentam durante a fase da menopausa. Por isso o tofu é altamente recomendado e pode se tornar um grande aliado da saúde.

Ainda em relação ao tofu, a nutricionista Beata Rydyger destaca que é um alimento rico em antioxidantes, que ajudam a reduzir o estresse oxidativo que afeta o organismo. Além disso, o seu valor nutricional não se altera se for consumido cru ou submetido a algum tipo de preparo, sendo um alimento fácil de incorporar na dieta alimentar e como complemento de uma alimentação saudável.

