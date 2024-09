O local de trabalho pode ser amigável à menopausa? Iniciativa afirma que sim

A- A+

Há dois anos, Stephanie Faubion estava no microfone em uma reunião da Sociedade da Menopausa dos Estados Unidos enquanto pensava: “Isso vai ser um problema.” Alguém na sala havia feito uma pergunta sobre os desafios de passar pela menopausa no local de trabalho, e a conversa havia mudado para maneiras pelas quais os empregadores poderiam intervir.

Faubion, diretora médica da organização, estava preocupada que pedir recursos adicionais para mulheres poderia aumentar a discriminação de gênero — se precisassem de tratamento especial, os empregadores teriam mais motivos para não contratá-las ou promovê-las. No entanto, no ano passado, ela e outros pesquisadores publicaram um estudo sobre os custos da menopausa no ambiente de trabalho que a ajudou mudar seu pensamento.





As mulheres estavam faltando ao trabalho — o equivalente a U$1,8 bilhões (cerca de R$10 bilhões) em horas trabalhadas a cada ano. Algumas pararam de trabalhar por causa da menopausa.

— Pensei, tudo bem, não podemos simplesmente fechar os olhos para isso — diz Faubion, diretora do Centro de Saúde da Mulher da Clínica Mayo. — Temos que fazer algo sobre isso.

Iniciativas propostas

Este mês, a Sociedade lançou uma iniciativa fornecendo orientações aos empregadores sobre como apoiar as mulheres passando pela menopausa. O documento inclui dicas como falarem sobre menopausa no trabalho e políticas que os empregadores podem considerar, como garantir que os planos de saúde oferecidos cubram opções de tratamento para menopausa.

O programa, chamado “Making Menopause Work” (“Fazendo a Menopausa Funcionar”, em tradução livre), também fornece sugestões para facilitar a jornada de trabalho das funcionárias que estão na menopausa, como pausas flexíveis para ir ao banheiro, melhorar a ventilação e fornecer uniformes com tecidos respiráveis para que os fogachos sejam menos desconfortáveis. Há pontos de discussão que os trabalhadores podem levar aos empregadores e uma avaliação para medir o quão bem um local de trabalho responde à menopausa.

A iniciativa é o mais recente símbolo do crescente reconhecimento de que a menopausa afeta as mulheres no local de trabalho. Este ano, a Comissão de Igualdade e Direitos Humanos do Reino Unido afirmou que os empregadores são legalmente obrigados a fazer “ajustes razoáveis” para mulheres com sintomas de menopausa se forem graves o suficiente para serem considerados uma deficiência.

Em 2021, a Sociedade Europeia de Menopausa e Andropausa lançou suas próprias recomendações, instando os empregadores a abordarem a menopausa no local de trabalho por meio de medidas como cobrir explicitamente a menopausa nas políticas de licença médica e permitir que mulheres em cargos de atendimento ao cliente façam pausas para gerenciar sintomas como fogachos.

Algumas empresas nos Estados Unidos e no exterior começaram a oferecer benefícios específicos para a menopausa. A questão agora é saber se tudo isso se traduzirá em mudanças reais.

Conscientização

Jewel Kling, médica e professora de medicina que estuda menopausa na Clínica Mayo, no Arizona, pontua que um primeiro passo crítico para melhorar as condições de trabalho para mulheres passando pela menopausa é aumentar a conscientização sobre como essa fase da vida pode ser.

— Acho que as pessoas diriam: “Sim, entendo que fogachos e suores noturnos estão associados à menopausa, mas não esperava que problemas de sono e mudanças de humor e irritabilidade e todas essas coisas fizessem parte da menopausa”. Se não sabemos o que é a menopausa, então como sabemos como abordá-la ou cuidar dela? — reflete.

Também é importante reconhecer que “a menopausa não é apenas uma experiência que acontece uma vez e pronto,” segundo Jennifer Weiss-Wolf, diretora executiva do Centro de Liderança Feminino de Birnbaum , da Faculdade de Direito da Universidade de Nova York. Os sintomas duram anos e variam de pessoa para pessoa, podendo ser mais graves para mulheres negras do que para mulheres brancas. E os locais de trabalho em si são altamente individuais — é mais difícil tirar licença remunerada ou médica em alguns empregos do que em outros, por exemplo.

— O que funciona, talvez, em um complexo de escritórios não funcione em uma sala de aula, ou para alguém que dirige um ônibus, ou para alguém que trabalha atrás do balcão — explica.

A pesquisadora Chithramali Hasanthika Rodrigo, que estuda intervenções para a menopausa na Universidade de Aberdeen, na Escócia, examinou a eficácia dos programas de menopausa no local de trabalho em todo o mundo em uma revisão de 2023.

Fornecer intervenções como terapia cognitivo-comportamental, ioga e coaching para equilíbrio entre vida profissional e pessoal melhorou significativamente os sintomas das trabalhadoras.

A questão agora é saber se tudo isso se traduzirá em mudanças reais.

— O cínico em mim diz: "Sim, boa sorte com isso,” — reflete Faubion.

As acomodações para mulheres na menopausa no local de trabalho são poucas e distantes entre si nos Estados Unidos, identifica Jennifer Weiss-Wolf, diretora executiva do Centro de Liderança Feminino de Birnbaum , da Faculdade de Direito da Universidade de Nova York.

— São empresas que estão se destacando por conta própria.

— Não diria que está acontecendo em todos os locais de trabalho — reforça. — Mas vejo muito entusiasmo.

