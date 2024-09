Exercícios que devem ser feitos durante a menopausa para aliviar sintomas e adaptar o corpo

A- A+

Ao completar 49 anos, Alison Gittelman percebeu que não conseguia correr tão rápido ou por tanto tempo quanto antes. Ela era uma maratonista e triatleta experiente, porém, de repente, assim que entrou na menopausa, sua frequência cardíaca estava incomumente elevada durante a corrida.

As articulações doíam. Ela ganhou peso. Começou a experimentar cólicas menstruais debilitantes.

— Não havia antecipado isso de forma alguma — diz, agora com 51 anos — Achei que passaria pela menopausa com facilidade.

Logo, Gittelman percebeu que precisava ajustar sua rotina de exercícios. Ela começou a correr menos e se dedicou novamente ao treinamento de força e exercícios de mobilidade.

Se você se exercita regularmente ou está apenas começando a adotar o hábito de fazê-lo, o exercício pode parecer mais difícil à medida que chega à menopausa, que normalmente ocorre na casa dos 40 ou 50 anos. Mas isso não significa guardar os tênis de corrida.

— O exercício pode ser uma ferramenta para aumentar a resiliência às mudanças que vão acontecer — avalia Alyssa Olenick, fisiologista do exercício que estuda metabolismo e menopausa.

Na metade dos 40 anos, os ovários começam a produzir menos estrogênio e outros hormônios reprodutivos. Essa fase de transição, chamada perimenopausa, dura entre quatro e oito anos em média. Depois, o estrogênio despenca.

Além de regular a função reprodutiva, o estrogênio desempenha um papel importante na preservação da massa muscular e na proteção do coração, vasos sanguíneos, função metabólica e saúde óssea. Com menos dele circulando no corpo, o risco de diabetes e doenças cardiovasculares aumenta. A densidade óssea também diminui, deixando as mulheres mais propensas a fraturas e osteoporose.

A atividade física pode atuar como um amortecedor contra essas mudanças e fortalecer a saúde a longo prazo. Historicamente, não houve muitos conselhos de fitness voltados para mulheres na casa dos 40, 50 e 60 anos devido à relativa falta de pesquisas sobre mulheres, especialmente dentro da ciência do exercício. Mas pesquisadores agora entendem que as mulheres precisam treinar estrategicamente durante a menopausa para acomodar sua fisiologia em mudança.

— Se houver um momento para começar a se exercitar, é na menopausa — recomenda Carla DiGirolamo, endocrinologista reprodutiva especializada em menopausa — Pode ser um divisor de águas.

Concentre-se em construir músculos

Quando se trata de exercício durante a menopausa, “precisamos falar sobre músculos”, segundo Abbie Smith-Ryan, professora de fisiologia do exercício e nutrição na Universidade da Carolina do Norte em Chapel Hill. Sua pesquisa descobriu que manter a massa muscular pode ajudar a mitigar sintomas relacionados à menopausa, como ondas de calor e problemas de sono.

A massa e a função muscular naturalmente diminuem à medida que envelhecemos, um processo que pode começar já aos 30 anos. Para as mulheres, a diminuição se acentua durante a perimenopausa, porque o estrogênio é essencial para construir e manter a massa muscular. “Os músculos começam a encolher” sem o estrogênio, descreve DiGirolamo.

À medida que a massa muscular diminui, o corpo tem mais dificuldade em regular os níveis de açúcar no sangue, já que o músculo é um dos maiores consumidores de glicose no corpo. Isso pode contribuir para a resistência à insulina e um aumento na gordura corporal. Para preservar a massa muscular, é preciso encontrar uma maneira de estimular o desenvolvimento muscular na ausência de estrogênio — isto é, levantar pesos.

Se você é nova no levantamento de pesos, considere trabalhar com um profissional que possa ajudá-la a dominar a mecânica de cada movimento. Para um programa equilibrado, Olenick recomenda escolher exercícios que trabalhem os principais grupos musculares: quadríceps, glúteos, isquiotibiais, peito, costas e core.

A quantidade de peso a ser levantada depende do exercício e da sua experiência com treinamento de resistência — mas deve ser pesada o suficiente para ser desafiadora. Olenick sugere escolher um peso para cada exercício onde, em uma escala de um a dez, seu nível de esforço seja cinco ou seis. Pode-se usar faixas de resistência, halteres, máquinas na academia ou o próprio peso corporal. Se conseguir realizar os exercícios rapidamente ou não sentir que precisa de descanso entre as séries, adicione mais peso. À medida que você se sentir mais confortável, aumente o nível de esforço para sete ou oito.

Busque fazer dois a três dias de treinamento de resistência por semana. Lembre-se de variar os exercícios para atingir diferentes músculos, o que pode ajudar na prevenção de lesões.

Aumente a intensidade

O exercício aeróbico também deve ser um pilar em sua rotina de exercícios, já que mulheres de meia-idade estão em maior risco de doenças cardiovasculares e diabetes. Exercícios aeróbicos leves e de intensidade moderada ainda oferecem benefícios para a saúde, mas durante a menopausa, os de alta intensidade são ainda melhores, avalia Smith-Ryan. Eles podem ajudar a preservar a saúde muscular e metabólica.

Se não tem se exercitado regularmente, comece com um ou dois dias de alta intensidade por semana. Você pode caminhar, pedalar, nadar ou usar o elíptico. Alterne entre um minuto em um nível de esforço onde é difícil conversar e um minuto de recuperação. Aumente gradualmente até alcançar 10 séries.

Experimente o treinamento com saltos

Para melhorar a saúde óssea, incorpore pliometria, ou treinamento com saltos, em sua rotina. Esse tipo de exercício com carga aplicada estimula o crescimento ósseo novo e melhora a densidade óssea.

Como seus músculos devem gerar força para realizar movimentos explosivos, esses exercícios também podem ajudar a manter a potência muscular e melhorar a qualidade muscular.

Se você está preocupada com o impacto nos joelhos, estudos descobriram que a pliometria não aumenta a dor ou rigidez em mulheres mais velhas com dor leve nos joelhos e pode até melhorar a saúde da cartilagem.

Olenick recomenda começar com saltos leves e rápidos com os dois pés, com um bom aquecimento primeiro. Tente duas séries de dez saltos uma vez por semana, mantendo os saltos perto do chão, e faça até três séries, três vezes por semana.

À medida que se sentir mais confortável, pode pular mais alto e adicionar saltos laterais, polichinelos e corridas.

Priorize a recuperação

Algumas mulheres na menopausa podem ter dificuldade para se recuperar dos treinos porque o corpo tem mais dificuldade em se reparar com menos estrogênio.

— Seu corpo precisa de mais cuidado e amor — diz DiGirolamo.

Então não economize no aquecimento ou no desaquecimento, tire dias de descanso e alimente o corpo antes e depois dos exercícios, especialmente com proteínas.

Gerenciar a rotina de exercícios durante a menopausa pode parecer avassalador, mas para Smith-Ryan, consistência é a coisa mais importante.

— Você não precisa se exercitar ou levantar peso todos os dias — afirma. — Encontre pequenos hábitos que você possa fazer regularmente.

