SAÚDE Monitor de suor pode revelar se você está exagerando no exercício Uma faixa que mede a acidez do suor pode sinalizar se atletas ou trabalhadores manuais estão se esforçando demais

Um monitor, que pode ser usada no pulso ou tornozelo, é capaz de medir mudanças na composição química do suor durante um curto período de tempo e indicar se você está se exercitando demais.

De acordo com um estudo publicado recentemente na revista científica Science Translational Medicine, o dispositivo poderia ser usado para melhorar a segurança de pessoas em trabalhos fisicamente exigentes e para ajudar os atletas a otimizar seu treino.

Pesquisas anteriores mostraram que durante o esforço, os músculos começam a produzir uma substância química chamada lactato – à medida que o exercício continua, mais dessa substância química é produzida.

Em excesso, isso pode levar a uma sensação de queimação nos músculos, perda repentina de energia e fadiga extrema.

Pesquisas anteriores também mostraram que a medição dos níveis de lactato pode ser usada para monitorar a resistência física, porque quanto mais apta uma pessoa estiver, mais tempo levará para os níveis de lactato aumentarem.

Por isso, atletas profissionais têm seus níveis testados através de amostras de sangue coletadas de picadas nos dedos, mas, segundo os pesquisadores, esse teste não é apenas doloroso, mas também pode levar a infecções.

A equipe, formada por pesquisadores internacionais com diversas experiências, descobriu que à medida que o esforço continua, o nível de pH do suor cai e alguma quantidade de lactato aparece.

Suspeitando que poderiam usar o suor para medir os níveis de lactato durante o exercício, eles desenvolveram uma forma de testá-lo.

O resultado foi uma pulseira que se parece muito com um relógio de pulso. O elástico possui vários reservatórios minúsculos que coletam o suor em intervalos determinados durante o exercício.

Os produtos químicos dentro dos reservatórios reagem com o suor, produzindo uma cor que se relaciona com o pH e os níveis de lactato. Os resultados das reações podem ser processados por um monitor na pulseira ou via aplicativo do smartphone.

Durante testes com um grupo de voluntários, a equipe descobriu que as alterações nos níveis de pH correspondiam ao grau de alteração nos níveis de lactato nas amostras de sangue, oferecendo uma forma alternativa de medi-los ao longo do tempo.

Por exemplo, se o usuário notar que o pH caiu para níveis muito baixos, seria um indicativo de que ele deve parar de se exercitar.

