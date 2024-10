A- A+

Alimentação Ovo cru ou cozido? Especialistas falam de que forma a proteína do alimento é mais bem aproveitada O processo de cozimento aumenta a absorção de proteínas em até 91%

O consumo em alta quantidade dos ovos é comum entre atletas e pessoas que buscam aumentar a massa muscular, mas ele também é um dos principais ingredientes de um bom café da manhã de quem está por fora desses objetivos, mas pretende ter uma vida saudável.

O ovo é reconhecido como aliado em inúmeras dietas e por esse motivo está tão presente nas refeições, seja acompanhando outro prato ou sendo a estrela principal do banquete.

Por ter variáveis formas de ser consumido, os nutrientes presentes no alimento também podem ser absorvidos distintamente, e saber disso pode ser o diferencial de conquistar ou não os seus objetivos com a alimentação.

Segundo a Academia Espanhola de Nutrição e Dietética, o ovo possui proteínas de alto valor na gema e na clara. Além disso, é um alimento rico em vitaminas A, B12, E e D, além de minerais essenciais, como iodo, ferro, cálcio, zinco e selênio.

— O ovo tem uma riqueza nutricional extraordinária. Nos fornece proteínas de grande qualidade e possui uma elevada densidade nutricional. Isso o torna um alimento muito adequado para qualquer pessoa, especialmente para atender às necessidades nutricionais dos atletas, que costumam ser maiores — destaca o nutricionista Francisco Miguel Celdrán de Haro, membro da Academia Espanhola de Nutrição e Dietética.

Levando em consideração a quantidade de nutrientes presentes no alimento, entender a melhor forma possível de consumi-lo é essencial se você conta com cada componente da composição.

Segundo o Instituto Onubense de Cirurgia, a melhor maneira de absorver as proteínas do ovo é desnaturalizá-lo. Ou seja, se este alimento for consumido sem passar por um processo de manipulação, corre o risco de perder uma grande quantidade de proteínas.

Por outro lado, se for ingerido em uma vitamina ou em uma preparação, as proteínas contidas no ingrediente serão aproveitadas de maneira mais eficaz e absorvidas corretamente pelo organismo.

No entanto, cozinhar o ovo é a opção ideal para seu consumo. Como afirmam especialistas da Universidade do Chile, o processo de cozimento aumenta a absorção de proteínas em até 91%.

Como ganhar massa muscular consumindo ovo?

O consumo deste alimento é muito comum entre os atletas e aqueles que buscam ganhar massa muscular, devido ao seu alto conteúdo de proteínas. Segundo uma nutricionista da Inglaterra, uma pessoa com um regime de exercícios constante pode consumir entre três e quatro ovos por dia.

No entanto, seu consumo popular não se deve apenas ao seu conteúdo proteico, mas também aos seus baixos índices calóricos. Além disso, o ovo tem propriedades que saciam a fome de maneira fácil e eficaz, ajudando a controlar o apetite por mais tempo.

No entanto, recomenda-se consultar um especialista para ajudar a estruturar uma dieta que se adeque às suas necessidades energéticas.

