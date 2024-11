Alimento que vai mudar suas noites: conheça a noz que combate a insônia e protege a saúde cognitiva

A- A+

Comer nozes como parte de uma dieta saudável pode ser bom para o coração. Eles contêm ácidos graxos insaturados e outros nutrientes, além de serem baratos e fáceis de armazenar e embalar para levar para qualquer lugar, diz a Clínica Mayo.

O pistache, assim como outras nozes, possui um perfil nutricional notável que contribui para o bem-estar geral e, principalmente, para a saúde do cérebro. Esta noz é uma importante fonte de melatonina, hormônio essencial para a regulação do sono.

Segundo a Fundação Espanhola de Nutrição (FEN), uma porção de pistache – equivalente a cerca de 30 gramas – fornece cerca de 6 mg de melatonina, o que ajuda a estabelecer um ciclo de sono mais saudável para quem busca melhorar o descanso noturno de forma natural.

Além de promover o sono, essa noz se posiciona como uma aliada da saúde cognitiva. Contém luteína e zeaxantina, carotenóides presentes no cérebro e na retina que ajudam a proteger as células cerebrais dos danos oxidativos, combatendo assim o envelhecimento precoce.

A estes benefícios somam-se os seus antioxidantes flavonóides, que reduzem a inflamação e protegem contra o declínio cognitivo, contribuindo para reduzir o risco de doenças neurodegenerativas.

Vantagens de incluir pistache em sua dieta

A contribuição dos minerais é outro aspecto notável do pistache. Ricos em potássio, magnésio, fósforo, ferro e zinco, esses nutrientes fortalecem a memória e a concentração, além de ajudar a controlar os níveis de estresse, promovendo o bom humor. Da mesma forma, o pistache fornece vitamina E, antioxidante essencial para o bem-estar do cérebro, além de benefícios para a pele e o sistema imunológico.

Incluir pistache na dieta diária também traz benefícios para o sistema digestivo e para a saúde óssea. Seu conteúdo de fibras promove a digestão, enquanto o cálcio e o fósforo fortalecem os ossos, prevenindo doenças como a osteoporose. A Clínica Mayo destaca que as nozes contêm várias substâncias saudáveis:

Gorduras insaturadas.

Ácidos graxos ômega-3.

Fibra.

Esteróis vegetais.

L-arginina.

O que é uma porção saudável?

“Os adultos devem consumir aproximadamente 4 a 6 porções de nozes sem sal por semana, como parte de uma dieta saudável . Para as crianças, as recomendações de porções variam de acordo com a idade. Pergunte ao seu pediatra quantas porções de nozes são indicadas para o seu filho”, explica a Clínica Mayo.

