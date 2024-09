A- A+

“Round 6” ganhou um teaser especial da sua segunda temporada. O vídeo foi revelado nesta quinta-feira (19), durante a quarta edição da Geeked Week, evento para fãs da Netflix realizado nos Estados Unidos.

Os novos episódios da série sul-coreana chegam à plataforma de streaming no dia 26 de dezembro. A trama é situada três anos após os acontecimentos da primeira temporada.

Após vencer o Jogo da Lula, Gi-hun (Lee Jung-jae) utiliza a fortuna que conquistou para financiar sua investigação sobre quem está por trás da competição, com o objetivo de colocar um fim no cruel esquema.



O Jogador 456 começa pelos lugares mais óbvios, procurando o homem de terno que lhe propôs um jogo na plataforma do metrô. No entanto, à medida que os resultados da busca surgem, ele percebe que sua luta contra a organização será mais mortal do que imaginava. Para acabar com o jogo, ele precisará voltar a participar dele.

