Streaming "Turma da Mônica - Origens": série do Globoplay mostra personagens idosos Produção em live-action chega ao streaming no dia 24 de outubro

A série “Turma da Mônica - Origens”, do Globoplay, vai apresentar uma versão inédita da obra de Mauricio de Sousa. A produção em live-action mostrará o futuro dos personagens, com eles já idosos.

A @turmadamonica.com.br de um jeito que você nunca viu! Duas gerações vão contar como essa turminha começou lá no bairro do Limoeiro e a força da amizade verdadeira. #TurmaDaMônicaOrigens estreia por aqui dia 24/10.



Para dar vida à Turma da Mônica na terceira idade, foram escalados os atores Louise Cardoso (Mônica), Daniel Dantas (Cebolinha). Paulo Betti (Cascão), Malu Valle (Magali) e Dhu Moraes (Milena).

O elenco adulto deve aparecer apenas em algumas cenas. Na trama, o grupo volta a se reunir para ajudar Dona Mônica a recuperar as lembranças de como eles se conheceram.



Ainda crianças, os cinco personagens se conhecem durante as férias, quando estão todos hospedados no luxuoso Limoeiro Palace Hotel. Uma chuva inesperada faz o hotel inventar uma disputada gincana, para o deleite de Denise (Mel Dutra), a fofoqueira mais amada do Limoeiro.

Só uma das crianças sairá vencedora. Em meio a diversão, intrigas, fofocas, investigações, sabotagens, medo de água, melancias e planos infalíveis, será que elas vão superar a competição, eleger a dona da rua e formar a turma mais amada do Brasil?



O elenco infantil traz Giovanna Urbano (Mônica), Felipe Rosa (Cebolinha), Manu Colombo (Magali), Bernardo Faria (Cascão) e Sabrina Souza (Milena). Criada por Marina Maria Iório e Daniel Rezende, que também assina a supervisão artística, a série estreia no dia 24 de outubro.

