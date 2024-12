A- A+

TELEVISÃO Disney: canais pagos serão encerrados no Brasil em fevereiro de 2025; saiba quais Operação do Mickey no Brasil será restrita aos canais ESPN

Seis canais lineares da Disney serão encerrados no Brasil em fevereiro de 2025. Marcas históricas, como o Disney Channel e o Star Channel (antiga Fox) deixarão de ser transmitidas. Segundo a empresa, os canais ESPN seguirão no ar.

A informação foi divulgada pela coluna Outro Canal, da Folha de S.Paulo. Segundo a publicação, sairão do ar:

- Star Channel;

- Cinecanal;

- FX;

- National Geographic;

- Disney Channel;

- Baby TV.

Os canais serão descontinuados em 28 de fevereiro de 2025. Segundo a dona do Mickey, todo o conteúdo dos canais ficará restrito à plataforma de streaming da empresa, o Disney+.

Este ano, inclusive, o Disney+ foi relançado. A plataforma recebeu os conteúdos do extinto streaming Star+ e passou a ter conteúdo ao vivo, como de transmissões dos eventos esportivos da ESPN.

Por meio de nota, a Disney afirmou que a mudança do negócio segue o mercado e representa uma modernização das entregas de conteúdo com a demanda do público.

"Em resposta às transformações no cenário local de mídia e entretenimento, e para garantir que continuemos a evoluir e atender às necessidades de nossos consumidores com agilidade e inovação, decidimos descontinuar a operação de alguns canais lineares no Brasil a partir de 28 de fevereiro de 2025", afirma a empresa.

Operadoras como Claro e Sky já foram avisadas da mudança da Disney, segundo a coluna Outro Canal.



Dados mais recentes do Kantar Ibope Media mostram que, em outubro deste ano, a TV paga teve 8,2% da audiência do mercado brasileiro. A TV aberta liderou com 61,4%. As plataformas de vídeo on-line ficaram com 30,4% do total, com o YouTube à frente, com 18,2%.



Veja também

SAÚDE Park Min-jae: ator de doramas sofre parada cardíaca e morre; entenda as causas do infarto em jovens