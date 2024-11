A- A+

ARARA? "Show do Milhão": participante erra pergunta sobre ave símbolo do Brasil Pergunta valia R$ 100 mil, mas, com o erro, Thaisa deixou o game show com um prêmio de R$ 40 mil

Você saberia responder à pergunta "Qual é ave símbolo do Brasil"? Thaisa Matos, participante do Show do Milhão, quadro do Programa Silvio Santos, exibido no último domingo (24) pelo SBT, errou e perdeu a chance de levar R$ 100 mil para casa.

A resposta correta era sabiá-laranjeira, mas Thaisa respondeu arara. As outras alternativas eram tucano e tuiuiú.

Antes de descobrir o seu erro, Thaisa foi questionada pela apresentadora Patricia Abravanel. "Não muito, mas eu vou de número dois, arara", afirmou a participante.

Nem a própria apresentadora esperava o erro. "Não estou acreditando. E ela estava indo tão bem. Olha, eu imaginava... É que o mais óbvio era arara. Agora eu preciso ver a imagem desse sabiá-laranjeira", lamentou Patricia.



Veja vídeo (começa no minuto 37:48):



Com o erro, Thaisa deixou o game show com um prêmio de R$ 40 mil.



Thaisa Matos e Patricia Abravanel no Show do Milhão exibido no último domingo (24) | Foto: Gabriel Cardoso/SBT

O erro surpreendente, claro, repercutiu na internet. "Que raios é sabiá-laranjeira???? Meu Deus. Eu ia errar essa pergunta fácil também", postou um.

Que raios é sabiá-laranjeira???? Meu Deus. Eu ia errar essa pergunta fácil também #ShowDoMilhão pic.twitter.com/9U4rg94tfq — Gabriel Vaquer (@bielvaquer) November 25, 2024

"No Show do milhão, a pergunta 'qual a ave símbolo do Brasil' foi pesada: a menina disse arara, mas a correta (pra surpresa de muitos e eu) é sabiá laranjeira", comentou outro.

"Eu nem sabia que o Brasil tinha símbolo, muito menos que seria um Sábia-Laranjeira. Nunca vi um filme brasileiro estrelando um Sábia e sim Araras no glorioso filme Rio", publicou um terceiro.

Sabiá-laranjeira é ave nacional do Brasil desde 2002 | Foto: EPTV/Reprodução

Ave símbolo desde 2002

Decreto assinado em outubro de 2002 pelo então presidente Fernando Henrique Cardoso estabeleceu o sabiá-laranjeira (nome científico Turdus Rufiventris) como a "ave nacional do Brasil".

Segundo o texto, o animal é um "símbolo representativo da fauna ornitológica brasileira".



