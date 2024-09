A- A+

série "Senna": Netflix divulga imagens do piloto, Xuxa, Galisteu e outros personagens na série Produção estreia no streaming no dia 29 de novembro

As primeiras imagens do elenco de “Senna” foram reveladas nesta quarta-feira (25). A superprodução, que aborda a vida de um dos maiores ídolos brasileiros nos esportes, chega à Netflix no dia 29 de novembro.

Nas fotos inéditas, os atores aparecem caracterizados como os seus personagens. Gabriel Leone reproduz a pose clássica de Ayrton Senna, vestindo o macacão vermelho e segurando o seu tradicional capacete verde e amarelo.

Além do protagonista, outros personagens marcantes da vida do piloto são retratados nas imagens, como as apresentadoras Xuxa e Adriane Galisteu, vividas por Pâmela Tomé e Julia Foti, respectivamente.



Com seis episódios, a minissérie mostra a trajetória de Senna desde o início de sua carreira automobilística até o trágico acidente em Ímola, na Itália. A obra é produzida pela Gullane, com o apoio da Senna Brands e da família do piloto.

Conheça os personagens da série:

