TELEVISÃO "Chabadabadá": Canal Brasil lança série ambientada no Recife e com Matheus Nachtergaele Produção terá pré-estreia com sessão especial no Teatro do Parque, nesta quarta-feira (25)

Ambientada no Recife, a série “Chabadabadá” estreia no Canal Brasil nesta sexta-feira (27), às 21h, em uma maratona com todos os seis episódios exibidos em sequência. Antes, a produção protagonizada por Matheus Nachtergaele ganha sessão de pré-estreia para convidados, no Teatro do Parque, nesta quarta-feira (25), com a presença do elenco e da equipe envolvida.



Adaptação do livro de crônicas homônimo do jornalista e escritor cearense Xico Sá, a série retrata a complexidade das relações atuais. Matheus interpreta Quincas, um jornalista e cronista recém-separado que encontra dificuldades para acessar os próprios sentimentos, o que traz complicações para a sua vida amorosa.



Conflitos

“O Quincas é o homem moderno brasileiro, que aprendeu a amar de uma forma e tem essa aventura pela frente para continuar conseguindo amar com as mudanças de comportamento. Ele é um personagem inteligente, sem muitos preconceitos, mas que ainda reage no relacionamento com as mulheres com uma estrutura um pouco machista. Durante os seis capítulos, ele será levado a aprender algumas coisas. É filosófico e divertido, bem humorado e safado, inteligente e crítico”, pontua Matheus, em entrevista à Folha de Pernambuco.



Preso a uma rotina dividida entre o trabalho, os amigos e mesa do bar, Quincas acaba deixando em segundo plano a companheira Rita (Laís Vieira), que o abandona. Ainda tentando processar o fim do casamento, o personagem passa a se interessar por outras mulheres, especialmente a tímida médica veterinária Joana (Hermila Guedes).



“A história do Quincas, com seus amores, costura toda a série. Mas, durante o caminhar da trama, ele esbarra com figuras que serão retratadas a cada episódio”, explica o ator. Ao observar outros relacionamentos conflituosos ao seu redor, o personagem reflete sobre suas próprias atitudes e transforma em texto seus pensamentos.



Narrativa

A quebra da quarta parede - quando o personagem fala olhando diretamente para a câmera - é um recurso narrativo utilizado com frequência em “Chabadabadá”. “Todos os personagens têm direito a depor diretamente para o público, quando é o seu episódio de protagonismo, e o Quincas tem esse direito o tempo todo. Como cronista, ele pode dividir com a plateia suas impressões”, detalha. Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Canal Brasil (@canalbrasil)

O caminho do jornalista cruza com o de tipos como Leandro (Mário Sérgio Cabral), seu melhor amigo, que está sendo traído pelo marido, e Mafê (Aura do Nascimento), que produz conteúdo adulto na internet para pagar as contas. Os episódios trazem ainda as desilusões amorosas de Laura (Mohana Uchôa) e a luta diária de Kléber (Maycon Douglas), um “empreendedor das ruas”.



“São personagens com idades variadas. O que acho mais legal é que essa não é uma série sobre comportamento afetivo e sexual apenas focada nos jovens, mas também em pessoas que estão na faixa dos 40 e 50. Esse é o grande diferencial”, pontua. “Eu diria que o ‘Chabadabadá’ é uma espécie de ‘Sex and the City’ tupiniquim”, complementa Nachtergaele.



Direção

Trazendo reflexões sobre masculinidade, a série é encabeçada por mulheres. O roteiro tem assinatura de Anna Carolina Francisco. Já a direção é compartilhada entre a pernambucana Tuca Siqueira e a carioca Júlia Moraes, que possui forte ligação com a produção audiovisual em Pernambuco.



“Essa série é fruto do encontro de todos nós com Cláudio Assis (cineasta pernambucano). Foi idealizada e contou com a supervisão artística dele. Então, acho que haverá um resgate bonito dos procedimentos do cinema pernambucano colocados na tela do Canal Brasil, a partir da nossa estreia, de maneira muito especial, porque o nascedouro do projeto é masculino, mas toda a sua feitura é feminina”, finaliza.



Do universo de Xico Sá

“Chabadabadá” não é o primeiro trabalho de Matheus Nachtergaele inspirado em um livro de Xico Sá. Dirigido por Cláudio Assis, ele estrelou “Big Jato” (2016), adaptação do romance autobiográfico de mesmo nome.



“O filme contava a história de um garoto do Sertão e que tinha como modelos masculinos dois homens opostos: um pai muito responsável, porém preconceituoso e machista, e um tio metido a poeta e mau caráter. O próprio Xico foi formado entre essas duas figuras. Então, para fazer o Quincas, que é também um alter ego dele, eu pensei em ‘Big Jato’. Aquele menino do longa é a criança que o personagem da série foi um dia”, elabora o ator.

