A- A+

STREAMING ''Senna'': série da Netflix com Gabriel Leone no papel do piloto ganha data de estreia Elenco tem ainda Pâmela Tomé como Xuxa e Julia Foti como Adriane Galisteu

"Senna", um dos principais lançamentos globais da Netflix em 2024, com o ator Gabriel Leone no papel principal, ganhou data de estreia: 19 de novembro.

A minissérie, de seis episódios, tem ainda no elenco o francês Matt Mella (como Alain Proust), Gabriel Louchard (como Galvão Bueno), Pâmela Tomé (como Xuxa) e Julia Foti (como Adriane Galisteu).

Com direção geral de Vicente Amorim, a produção mostra a trajetória do piloto, desde o início no automobilismo, no kart, passando pela Fórmula Ford até o trágico acidente, já na Fórmula 1, no Grande Prêmio de San Marino, em 1994.

Assista ao trailer de Senna:

Outros nomes do projeto são Alice Wegmann (que interpreta Lilian, primeira mulher de Ayrton), Camila Márdila (Viviane, irmã de Senna), Christian Malheiros (Maurinho, amigo do piloto), Hugo Bonemer (Nelson Piquet), Kazuhiro Muroyama (Soichiro Honda) e Marco Ricca (Miltão, pai de Ayrton).

Veja também

CINEMA ''Divertida mente 2'' está perto de ser filme com maior público na história no Brasil