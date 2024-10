A- A+

Streaming Tudum: Recife receberá "lata" gigante da Netflix, com visitação aberta ao público; entenda Plataforma de streaming oferece experiência aos fãs em quatro cidades brasileiras

Recife receberá uma nova ativação da Netflix. Desta quinta-feira (17) até domingo (20), das 12h às 20h, o público recifense poderá visitar o “latão” do Tudum 2024, que ficará montado na Avenida Boa Viagem.

Parte da campanha “Um Tudum Pra Cada Um”, a experiência é uma “versão gigante” das latas temáticas colecionáveis que a plataforma de streaming enviará aos fãs. Além da Capital pernambucana, Salvador, Florianópolis e São Paulo também receberão essas instalações.

Dentro das latas, o público encontrará cenários inspirados em atrações da Netflix. No caso do Recife, os fãs vão poder se divertir e tirar fotos em ambientes inspirados nas séries “Sintonia” e “Heartstopper”, com acesso gratuito.



Já para receber em casa uma das latas colecionáveis, o público deve se inscrever a partir desta quinta (17), às 15h, no site do Tudum. Em edição limitada, os brindes estarão disponíveis por ordem de chegada.

São quatro versões diferentes e cheias de itens exclusivos. Há opções para quem curte produções românticas, para quem vive no mundo da magia, para os aventureiros destemidos e ainda para quem ama um bom suspense.

Serviço:

Lata gigante e interativa do Tudum, da Netflix

Quando: de quinta-feira (17) a domingo (20), das 12h às 20h

Onde: Av. Boa Viagem (Segundo Jardim), 1590, Boa Viagem - Recife

Entrada gratuita



