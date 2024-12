A- A+

VICE-PRESIDENTE Alckmin diz ter conversado com Lula antes de reunião do Conselhão: "Estava super animado" Presidente Lula segue internado em hospital em São Paulo

O vice-presidente do Brasil, Geraldo Alckmin, disse que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva o ligou na noite de quarta-feira que conversou "super animado" com as novas assinaturas anunciadas pelo governo hoje.

Na manhã desta quinta, a Petrobras assinou investimentos bilionários em construção naval, já o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) anunciou o valor de R$ 380,1 bilhões em recursos privados que serão investidos até 2029 em ações de descarbonização.

Além disso, foi sancionado o projeto de lei que regulamenta o mercado de carbono no Brasil. O novo sistema permite a compra e venda de créditos a partir da redução de emissão de carbono.

— Ontem o presidente Lula me ligou no comecinho da noite e estava super animado. Eu falei que teria a reunião do Conselhão — disse Alckmin durante a reunião.

Internado desde a madrugada de terça-feira para retirar um hematoma intracraniano após sentir fortes dores de cabeça, Lula passou por um novo procedimento hoje para evitar novos sangramentos. A previsão da equipe médica é que ele volte para Brasília, ao trabalho, no início da próxima semana.

