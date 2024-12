Aviso de novo procedimento de Lula surpreendeu ministros e causou corrida por informações

A- A+

A notícia de que Lula precisaria passar por um novo procedimento nesta quinta-feira (12) para interromper o fluxo do sangramento no cérebro pegou de surpresa até mesmo ministros mais próximos do presidente. Sem entender qual intervenção seria feita e por qual motivo seria necessária, auxiliares do Palácio do Planalto ficaram preocupados.



O ministro da Casa Civil, Rui Costa, ligou para a médica de Lula, Ana Helena Germóglio buscando informações.

Germóglio que acompanha Lula no Hospital Sírio-Libanês em São Paulo, avisou Lula da ligação. No início da noite, pelo celular da primeira-dama Janja, Lula fez uma ligação em vídeo para o telefone de Rui Costa.



A intenção de Lula era tranquilizar o governo de que ele estava bem e o procedimento não era algo complexo. Lula já sabia que a realização dessa segunda intervenção era uma hipótese avaliada pelos médicos.

A surpresa gerada nos gabinetes do Palácio do Planalto provocou novas críticas a comunicação do governo, que vive uma crise desde que Lula afirmou, na última sexta, que será "obrigado a fazer correções necessárias".



O fato de a informação não ter sido divulgada no primeiro boletim médico de quarta-feira foi considerada por integrantes do núcleo de governo um erro e uma "barbeiragem" da comunicação, especialmente por envolver um tema ainda mais sensível, que é a saúde do presidente.

Durante a conversa com Rui Costa, o presidente chegou a perguntar sobre andamento de assuntos de governo, enquanto o ministro despistou:

— Não vou falar com senhor de trabalho.

Lula comentou, então, da derrota do Botafogo por 3 a 0 contra o Pachuca nas quartas de final da Copa Intercontinental, enquanto ministro afirmou que não havia visto a partida, pois estava trabalhando.

Não há nenhum ministro de Estado em São Paulo, apenas a primeira-dama Janja fica Lula em tempo integral e poucos integrantes do gabinete presidencial. Os titulares de ministérios do Palácio do Planalto, têm evitado contato com Lula e buscam informações com a equipe médica.

Nesta quinta-feira, após a realização do procedimento e equipe médica afirma que a intervenção havia sido "um sucesso", o ministro foi às redes sociais afirmar que Lula estava com o "bom humor de sempre":

"Ontem, conversei por videochamada com o presidente Lula e ele estava com o bom humor de sempre. Hoje, ele já realizou o novo procedimento e está muito bem. Em breve, ele estará de volta a Brasília para continuar cuidando do Brasil e dos brasileiros."

