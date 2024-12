A- A+

CASA CIVIL Rui Costa diz que falou com Lula por vídeochamada: "Presidente estará de volta a Brasília em breve" Segundo equipe médica, chefe do Executivo deve deixar hospital no início da semana que vem

O ministro Rui Costa (Casa Civil) afirmou que conversou com o presidente Lula por chamada de vídeo na quarta-feira e disse que ele voltará a Brasília "em breve". A tendência, segundo os médicos, é que Lula deixe o Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, no início da próxima semana e retorne para a capital.

"Ontem, conversei por videochamada com o presidente @lulaoficial e ele estava com o bom humor de sempre. Hoje, ele já realizou o novo procedimento e está muito bem. Em breve, ele estará de volta a Brasília para continuar cuidando do Brasil e dos brasileiros", escreveu no X.

O procedimento pelo qual o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) precisou ser submetido na manhã desta quinta-feira foi concluído sem intercorrências, segundo o médico Roberto Kalil. O mandatário realizou uma embolização da artéria meníngea média para impedir novos sangramentos na cabeça. Em coletiva realizada na manhã de hoje, Kalil salientou que a previsão é que Lula tenha alta hospitalar na segunda ou terça-feira.

De acordo com a equipe médica, Lula deve deixar a UTI nesta sexta-feira. Ao retornar a Brasília, o presidente poderá voltar a despachar no Palácio da Alvorada.

— Claro que, após o que aconteceu, vai se requerer um repouso relativo por algumas semanas. Mas evidentemente, o presidente está sentado, comendo, conversando, quem trabalha com a mente nunca para. A orientação é um repouso relativo, evitar qualquer tipo de estresse, o que é impossível na posição dele, mas nos próximos dias ele vai conversar com os assessores, normal — disse.

O radiologista Guilherme Caldas, que fez a intervenção desta quinta, explicou que o procedimento foi simples e de caráter preventivo:

— O que importa é acabar com o sangue que chega perto do hematoma. O que a gente injeta é como se fosse uma gelatina nas partículas que entopem esse vaso, o que importa é impedir de chegar o sangue nesse local. Como a artéria mede em torno de um milímetro, os cateteres são bem fininhos, e a gente coloca. Entope a artéria e o material é como se fosse uma gelatina que faz esse entupimento.

