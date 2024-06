UFRPE abre mais de mil vagas para cursos de graduação a distância; saiba como se inscrever

A- A+

A Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE) abriu 1.161 novas vagas para cursos de graduação a distância (EAD). As inscrições vão até o dia 3 de julho.

As vagas são ofertadas pela Unidade Acadêmica de Educação a Distância e Tecnologia (UAEADTec), por meio do Edital nº 17/2024, e estão distribuídas entre cursos de Licenciatura e Bacharelado, todos na modalidade semipresencial, com aulas e atividades em encontros presenciais, nos finais de semana.

Os discentes classificados ingressarão na Universidade no segundo semestre de 2024, com início das aulas previsto para a primeira quinzena do mês de agosto deste ano.

Os interessados podem obter mais informações sobre o processo seletivo, como número de vagas por curso, por polo, cotas, acessando o Edital.

Veja também

Julian Assange Presidente Lula comemora libertação de Julian Assange