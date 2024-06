A- A+

Prédios-caixão: os protagonistas do acordo assinado pelo presidente Lula Indenização sai de R$ 30 mil para R$ 120 mil para donos de apartamento em prédios com risco de desabar

A queda na popularidade do presidente Lula, apontada em pesquisas, não tem se refletido nas ações para Pernambuco. Ontem, o presidente assinou acordo ampliando em quatro vezes o valor da indenização a donos de apartamentos de prédios-caixão com risco de desabar. Sai de R$ 30 mil para cerca de R$ 120 mil, um investimento de R$ 1,7 bilhão. O encontro histórico amortiza um problema crônico, especialmente no Grande Recife.

O senador Humberto Costa (PT) abraçou a causa que se estende há quatro décadas. “Milhares de pessoas perderam casas, perderam vidas. Mas hoje é dia de celebrar.” Em discurso no Senado, exaltou a governadora Raquel Lyra (PSDB) pelo que chamou de “incansável empenho”.

O Estado deverá demolir imóveis em risco, pagar aluguel e financiar novas casas com apoio da União. A medida contempla Camaragibe, Jaboatão, Olinda, Paulista e Recife. A governadora anunciou que vai enviar à Assembleia Legislativa projeto aumentando de R$ 250 para R$ 350 o valor do aluguel social.

Mas as verdadeiras protagonistas dessa história são as cerca de 14 mil famílias ou 40 mil pessoas prejudicadas. Nos últimos 40 anos, 17 prédios desabaram na Região Metropolitana. Houve 54 mortes, 20 só no ano passado, em Paulista e Olinda. Na Justiça tramitam mais de oito mil ações em busca de indenização.

"Isso aqui é um processo de reparação. Não tem investimento mais justo do que recuperar a dignidade do ser humano pobre desse país, e dar a expectativa de viver com respeito", declarou o presidente Lula.

A solenidade de assinatura contou também com a presença de ministros, parlamentares, gestores dos cinco municípios e de representantes da Advocacia-Geral da União, Caixa Econômica, Confederação Nacional das Seguradoras e Ministério Público Federal e Ministério Público de Pernambuco.

