Projeto 1094, que equipara aborto a homicídio, une Raquel Lyra, Priscila Krause e João Campos

Eles estão em campos políticos opostos, mas o Projeto de Lei 1904/24 os une. A governadora Raquel Lyra (PSDB) e a vice Priscila Krause (Cidadania) e o prefeito do Recife, João Campos (PSB), são contrários a proposta de autoria do deputado federal Sóstenes Cavalcante (PL).

O projeto equipara o aborto realizado após 22 semanas de gestação ao crime de homicídio simples, inclusive nos casos de gravidez resultante de estupro. Provocados na noite de ontem, os três gestores se posicionaram através de nota.

Somos contra o aborto, posição que defendemos com convicção, concordando com as regras da legislação atual, que prevê exceções. Num país onde tantas mulheres e meninas são estupradas, o papel do poder público é prevenir e cuidar de quem é, sem sombra de dúvidas, a vítima da história. Esse é o nosso dever." Governadora Raquel Lyra Vice-governadora Priscila Krause

É preciso, portanto, tornar público o nosso posicionamento contrário ao PL 1904/24.que tramita no Congresso Nacional. Como mulheres, mães, governadora e vice-governadora de PE, não podemos admitir - sequer a hipótese - da vítima de um estupro ser criminalizada.

"Sou frontalmente contrário ao Projeto de Lei 1904/24. Como deixei claro em mais de uma ocasião, me oponho pessoalmente ao aborto fora do que a atual legislação já prevê, por resguardar as vítimas em uma série de situações de violência, como o estupro.

Querer alterar agora, nos termos dessa proposta que tramita no Congresso Nacional, vai penalizar a vítima por ser vítima, quando nós todos deveríamos ser ainda mais rigorosos contra os agressores.

Quem é vítima de violência, especialmente a sexual, precisa de acolhimento e de uma rede de apoio para que possa superar possíveis traumas gerados. Aqui no Recife estamos fazendo a nossa parte, fortalecendo os centros de referência e serviços especializados para as vítimas de violência doméstica e/ou sexista."



João Campos

Prefeito do Recife