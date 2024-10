Carro usado: como valorizar o veículo

A- A+

Com o mercado de carros usados em alta, e com a dificuldade dos consumidores para comprar veículos novos, está cada vez mais difícil fazer a venda de um veículo.

Fatores como o modelo, ano de fabricação, quilometragem e versão de acabamento continuam sendo determinantes no valor de revenda.

Elementos como estado de conservação geral, a manutenção preventiva e a aparência interna e externa do automóvel fazem a diferença na hora de fechar negócio.

Apesar da depreciação de veículos ser inevitável, é possível minimizar os danos com alguns cuidados e assim garantir um bom valor de mercado, mesmo que o carro seja mais antigo.

De acordo com Leonardo Furtado, superintendente do Auto Shopping Internacional Guarulhos, cuidados regulares e bem planejados ao longo do uso do veículo transmitem confiança ao comprador.

"Ao realizar revisões periódicas e preservar a boa condição do carro, o proprietário demonstra que o veículo foi bem cuidado, o que aumenta seu apelo na hora da venda", afirma.

Na hora da revenda, cuidados prévios fazem a diferença. Confira dicas para garantir uma boa avaliação do usado e ter êxito na hora da revenda.

Histórico

Segundo o superintendente, "os veículos que possuem todas as revisões documentadas em concessionárias ou oficinas de confiança costumam ser mais valorizados. O comprador sente mais segurança ao adquirir um carro com um histórico detalhado".

Quilometragem controlada

A quilometragem é um dos fatores que mais impactam o valor de mercado de um carro. Manter a quilometragem dentro da média para o ano do veículo pode ajudar a manter seu valor.

"Carros com baixa quilometragem são sempre mais procurados, pois indicam menos desgaste de peças. Um parâmetro para o comprador é ter em mente que geralmente o carro roda em média 15 a 20 mil km por ano", explica Furtado.

Conservação

A primeira impressão é a que fica. A boa aparência do carro pode ser determinante no valor final da negociação. Pintura em bom estado, ausência de arranhões e cuidado com a lataria são indicativos que o carro foi bem cuidado.

"Um veículo bem conservado esteticamente transmite ao comprador a ideia de que ele está em boas condições gerais. Investir em reparos estéticos simples, como polimento e pequenos retoques, podem elevar o valor do carro na hora da venda", explica Furtado.

Documentação em dia

A atualização dos documentos é um dos pontos mais negligenciados. Mas manter o IPVA e licenciamento, por exemplo, em dia, facilita o processo de venda.

"Nenhum comprador quer lidar com pendências legais na hora de transferir o veículo. Garantir que toda a documentação esteja regularizada é essencial para uma venda sem complicações", finaliza Furtado.

Acessórios

Alguns itens podem agregar valor ao veículo, como sistema de som de qualidade, película nos vidros e câmeras de ré. Já as personalizações, como adesivos e modificações no motor, podem fazer um possível cliente desistir da compra.

"O ideal é manter o veículo o mais próximo possível do padrão de fábrica, pois as personalizações nem sempre agradam a todos os perfis de comprador", orienta Furtado.

