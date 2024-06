A- A+

HAPPY HOUR EMPRESARIAL Recentro e Francisco Cunha são homenageados pela ADVB-PE Evento, promovido pela entidade e realizado nesta quinta-feira (6), no auditório da Livraria Jaqueira, no Bairro do Recife, a cada edição homenageia uma pessoa jurídica e outra física

O Gabinete do Centro do Recife (Recentro), programa criado pela Prefeitura do Recife para atuação de forma integrada na transformação urbana sustentável e inclusiva do centro do cidade, representado por Ana Paula Vilaça; e o sócio-fundador da TGI Consultoria, Francisco Cunha, foram dois os homenageados pela Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing do Brasil em Pernambuco (ADVB-PE) na Happy Hour Empresarial, evento promovido pela entidade.

A solenidade, realizado nesta quinta-feira (6), no auditório da Livraria Jaqueira, no Bairro do Recife, a cada edição homenageia uma pessoa jurídica e outra física. O tema do encontro foi “Bairro do Recife: onde o passado e o futuro se encontram”. A saudação aos homenageados foi feita pelo CEO da Midiavox, o economista Alcides Pires.

“Esse momento de fazer uma homenagem ao Bairro do Recife, que é um ferramental de marketing, um cartão postal, onde tudo começa, era um desejo ardente da gente. Enquanto entidade de marketing e de vendas, precisávamos relembrar a importância dessa região. E obviamente, nada faz de grandioso quem deseja fazer sozinho. Entendendo a importância das pessoas, estamos hoje fazendo essas duas homenagens", disse a presidente da ADVB-PE, Verônica Dantas.

Homenageados

A chefe do Recentro, Ana Paula Vilaça, ressaltou que o trabalho de recuperação da capital pernambucana é uma missão desafiadora, mas gratificante.

“Os desafios são enormes: cada entrega pequena que seja, cada ação, cada evento, cada investimento que a gente atrai, cada sinalzinho que é possível ver o nosso centro vivo novamente. Esse prêmio é de todos vocês (que fazem o Recentro) por essa luta diária, mas acima de tudo por fazer tudo isso com muito amor, carinho, paixão e sorriso no rosto, que caracteriza essa equipe tão competente e tão dedicada”, afirmou Ana Paula.

Em seu discurso de agradecimento, o arquiteto e urbanista Francisco Cunha, que também é presidente do Conselho de Administração da Agência Recife de Inovação e Estratégia (Aries), lembrou que há 25 anos vem lutando pela recuperação do Centro, junto com a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) do Recife, e não poupou adjetivos ao se referir ao local.

“Minha preocupação, no que diz respeito ao Centro, é tentar recuperá-lo. É um dos mais extraordinários centros urbanos do mundo. Talvez, no Brasil, só perca para o Rio de Janeiro, que foi capital da Colônia, do Império e de uma parte da República”, afirmou Cunha.

Ao fazer uma analogia com a Disneylândia, Francisco Cunha disse que Walt Disney teve que inventar o lugar. Já no Recife não foi preciso inventar nada, já está criado.

“A questão é cuidar e transformar isso em atrativo. É um centro absolutamente notável. Digo isso sem nenhum receito de estar exagerando. É o mais extraordinário centro urbano de cidade em linha reta da América Latina. Maior e melhor. Talvez com exceção do Rio de Janeiro, por uma questão de circunstância histórica”, destacou.

