Beatriz Dizotti termina na sétima posição nos 1500m livre da natação

Entre as melhores do mundo. Nesta quarta-feira (31), Beatriz Dizotti se estabeleceu como a sétima melhor nadadora dos 1500m livre, com o tempo de 16:02.86. A medalha de ouro ficou mais uma vez com a americana Katie Ledecky, que estabeleceu um novo recordo olímpico - já era dela desde Tóquio 2021.

Beatriz teve um bom tempo de reação na saída do bloco. A prova da paulista foi bem constante, e se manteve ao tempo todo na sétima colocação. Até aos 1100 metros, a atleta segurou um pouco o ritmo. A partir de então, passou a apertar e colocou de vez na briga pela sexta colocação.

Na chegada, a diferença entre Bia e a australiana Moesha Johnson foi de somente 16 centésimos.

O tempo da brasileira não foi o melhor da carreira, que é de cerca de um segundo abaixo, não ficando satisfeita com o rendimento. "Eu queria um tempo mais baixo, no alto rendimento a gente nunca sai satisfeita, mas foi a minha segunda melhor marca depois de um bom tempo. Errei algumas coisas, tentei buscar a menina no final, mas infelizmente não deu", disse em entrevista após a prova.

Pódio

Agora bicampeão dos 1500m, Katie Ledecky se estabelece definitivamente como a maior atleta dos 1500m. Fechando o pódio, a francesa Anastasiia Kirpichnikova conquistou a prata com o tempo de 15:40.35 e a alemã Isabel Gose com o bronze, fechando em 15:41.16.

