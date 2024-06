A- A+

Paulo Nery deixa Caixa e vai assumir Secretaria do Turismo do Estado Cessão de Paulo Nery para assumir Secretaria foi publicada na edição desta quinta (20) do Diário Oficial

Em portaria desta quarta-feira (19), o Diário Oficial da União desta quinta-feira (20) trouxe ato em que o presidente da Caixa, Carlos Vieira, autoriza a cessão do superintendente da estatal em Pernambuco, Paulo Nery, para ser títular do cargo de secretário de Turismo do Governo do Estado.

Ele foi indicado para o posto pelo presidente estadual do PP, Eduardo da Fonte, após Daniel Coelho deixar a pasta para disputar a Prefeitura do Recife.

Confira a portaria na íntegra:

PORTARIA Nº 2.208, DE 19 DE JUNHO DE 2024

O PRESIDENTE DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, considerando o disposto no art. 93 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, regulamentado pelo Decreto nº 10.835, de 14 de outubro de 2021 e pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, resolve:

Art. 1º Ceder o empregado PAULO CORREA NERY DA FONSECA, matrícula nº 03*0-3, pertencente ao Quadro de Pessoal da Caixa Econômica Federal, para exercício no Governo do Estado de Pernambuco, no cargo de Secretário Estadual da Secretaria de Turismo e Lazer.

Art. 2º O ônus pela remuneração é do órgão cessionário. Art. 3 O empregado deverá apresentar-se imediatamente ao órgão cedente ao término da cessão, observado o disposto no art. 8º do Decreto nº 10.835, de 14 de outubro de 2021. Art. 4º Torna-se sem efeito o disposto nesta Portaria caso o empregado não se apresente ao órgão cessionário no prazo de trinta dias. Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data da publicação.

CARLOS ANTÔNIO VIEIRA FERNANDES

Presidente

