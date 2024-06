Concursos abertos em Pernambuco, Nordeste e no Brasil; confira

A- A+

Confira a lista atualizada dos principais editais abertos de concursos e seleções de emprego em órgãos públicos, autarquias, prefeituras e empresas públicas em Pernambuco e no Nordeste e as oportunidades em âmbito federal. Sucesso!





Concursos no Nordeste

Conselho Regional de Medicina Veterinária de Alagoas (CRMV-AL)

Vagas: ainda não divulgado

Prazo: 11 de julho

Taxa de inscrição: R$ 72,00

Cargo: Agente Fiscal e Assistente Administrativo

Área: diversas

Nível: médio

Remuneração: de R$2.280,40 a R$3.500,00 conforme o cargo pleiteado

Inscrições: https://www.quadrix.org.br/todos-os-concursos/inscricoes-abertas/crmval_2024.aspx

Câmara de Araripina

Prazo: 20 de junho

Taxa de inscrição: R$100,00 a R$200,00 conforme o cargo

Cargo: Analista Administrativo, Analista Jurídico, Analista de Controle Interno, Oficial Legislativo, Assistente de Comissão Legislativa, Agente Administrativo

Área: diversas

Nível: superior e médio, conforme o cargo

Remuneração: de R$1.500,00 a 2.500,00

Inscrições: https://igeduc.selecao.net.br/informacoes/76

Prefeitura Abreu e Lima

Vagas: 50

Prazo: 17 de junho

Taxa de inscrição: R$ 55,00 a R$ 250,00, conforme o cargo

Cargo: Técnico em Controle Interno, Engenheiro Ambiental, Fiscal Ambiental, Assistente Social, Enfermeiro, Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo, Nutricionista, Psicólogo, Técnico em Enfermagem, Procurador Jurídico Municipal

Área: diversas

Nível: superior e médio/técnico

Remuneração: R$ 1600,00 a R$ 5000,00

Inscrições: https://conhecimento.fgv.br/concursos

Câmara dos Palmares

Vagas: 7 vagas

Prazo: 30 de junho

Taxa de inscrição: R$ 60,00; R$ 80,00; R$ 140,00 a depender do cargo

Cargo: Assistente administrativo, Contador, Motorista, entre outros

Área: diversas

Nível: fundamental, médio/técnico, superior

Remuneração: de R$ 1.412,00 a R$ 3.200,00

Inscrições: https://www.consulpam.com.br/index.php?menu=concursos&acao=ver&id=582

Concurso Jaboatão dos Guararapes

Vagas: 1592 vagas

Prazo: 11 de julho

Taxa de inscrição: R$ 80,00 a R$ 250,00 a depender do cargo

Cargo: Médico, Guarda de Trânsito, Assistente em saúde, entre outros

Área: diversas

Nível: técnico e superior

Remuneração: de R$ 1.367,26 e R$ 6.806,99

Inscrições: https://www.concursosfcc.com.br/concursos/pmjag124/index.html



Concurso Codevasf (novo cronograma)

Vagas: 61

Prazo: 9 de julho

Taxa de inscrição: R$ 90,00

Cargo: Analista em comunicação, Analista em Desenvolvimento regional

Área: diversas

Nível: superior

Remuneração: de R$ 9.065,95 a R$ 10.302,00

Inscrições: https://www.cebraspe.org.br/concursos/

TSE Unificado

Vagas: 389 vagas

Prazo: 18 de julho

Cargo: Analista Jurídico

Área: diversas

Nível: superior

Remuneração: de R$ 8.529,65 a R$ 13.994,78

Inscrições: https://www.cebraspe.org.br/concursos/

Ministério da Cultura (Minc)

Vagas: 90 vagas

Prazo: 14 de julho

Taxa de inscrição: R$ 68,00

Cargo: Técnicas de complexidade intelectual

Área: Diversas

Nível: Superior

Remuneração: de R$ 3.800 a R$ 6.130

Inscrições: https://www.gov.br/cultura/pt-br/acesso-a-informacao/servidores

Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos (MGI)

Vagas: 200 vagas

Prazo: 4 de julho

Taxa de inscrição: R$ 60,00

Cargo: Especialista em Análise de Processos de Negócios; Especialista em Ciência de Dados; Especialista em Desenvolvimento de Software; Especialista em Experiência do Usuário (UX); Especialista em Gestão de Projetos; Especialista em Infraestrutura de Tecnologia da Informação (TI); Especialista em Segurança da Informação e Proteção de Dados

Área: diversas

Nível: superior

Remuneração: R$ 8.300,00

Inscrições: https://www.institutoaocp.org.br/

Concurso Marinha CP- CAP

Vagas: 190

Prazo: 15 de julho

Taxa de inscrição: R$ 65,00

Cargo: Técnico em Química, Técnico em Patologia Clínica, Técnico em Estatística, entre outros

Área: diversas

Nível: técnico

Inscrições: https://www.inscricao.marinha.mil.br/marinha/index_concursos.jsp?id_concurso=471



Concursos previstos

Alguns órgãos devem abrir inscrições em breve, entre eles:

-Correios

-Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES)

-Instituto Brasileiro de Museus (Ibram)

-Advocacia Geral da União (AGU),

-Assembleia Legislativa de Pernambuco,

-Agência Estadual de Meio Ambiente (CPRH-PE)

-Polícia Militar, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros

-Ministério de Pesca e Aquicultura

-Marinha

-Ministério do Meio Ambiente

-Prefeitura do Recife

-Instituto Nacional do Seguro Nacional

-Segurança Pernambuco

-Tribunal de Justiça de Pernambuco

-Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania

-Tribunal Regional Federal (TRF)

- Petrobras

- Concurso ATI

- Funarte

- TCU

- Ministério do planejamento, Orçamento e Gestão

-CGU

-Embrapa



