A- A+

Hospital Veterinário do Recife retoma atendimentos aos fins de semana Unidade passa a funcionar aos sábados e domingos, no horário das 7h às 13h, para emergência

Com o objetivo de impulsionar os atendimentos, a Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria Executiva dos Direitos dos Animais, estendeu o funcionamento do Hospital Veterinário do Recife (HVR), localizado no bairro do Cordeiro, Zona Oeste do Recife.

Agora, aos sábados e domingos, haverá expediente das 7h às 13h – com fichas entregues até as 12h –, para procedimentos emergenciais.

Aos sábados, também estará disponível o serviço de vacinação antirrábica.

Novos contatos – Agora, sete novos telefones estão disponíveis para quem precisar agendar serviços no Hospital Veterinário do Recife e realizar denúncias. Confira os números:

Consulta - (81) 99480 3666 / (81) 99480 3705 / (81) 99480 3823.



Exames - (81) 99480 3767 / (81) 99480 3793 / 99480 3847.



Denúncia - (81) 99480 3798.

Tratamento de Esporotricose – A Secretaria Executiva dos Direitos dos Animais do Recife (Seda) também disponibiliza tratamento gratuito para esporotricose em gatos. Os tutores interessados devem buscar a emergência ou marcar uma consulta, por telefone. A cada encontro, já ficará marcado o retorno para recolher a nova medicação - caixa com 30 comprimidos ao mês - e, consequentemente, fazer o acompanhamento do animal.

Serão efetuados exames e, confirmada a condição, o tratamento será feito de forma gratuita – no caso da esporotricose, dura em média seis meses. Os protetores cadastrados no edital Meu Amigo Protetor receberão cinco caixas do remédio mensalmente.

Veja também

SAÚDE Nahim tinha problemas de visão e já havia passado por 3 transplantes de córnea; entenda