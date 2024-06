PP entra na disputa e aposta em levar a eleição no Recife para o segundo turno

A- A+

Depois de indicar o delegado da Polícia Civil Vladimir Melquíades para presidir o Detran, e o ex-superintendente da Caixa Econômica Paulo Nery para a pasta do Turismo em Pernambuco, o Partido Progressistas trabalha alinhado à governadora Raquel Lyra (PSDB) para levar a eleição do Recife ao segundo turno.

Vai lançar a candidatura da Missionária Michele Collins a prefeita. Vereadora no terceiro mandato, ela tem como plataforma o combate às drogas, e é vinculada à Assembleia de Deus. É nesse segmento que o PP aposta.

“Recife tem 40% da população de evangélicos. E nós, o quarto maior tempo de TV. É possível discutir a cidade e acreditar em segundo turno”, planeja o presidente estadual do PP, o deputado federal Eduardo da Fonte.

Ele acentua a reciprocidade do partido com o Executivo. “Nosso campo é o da governadora. Nos momentos bons e nos maus. Nunca oscilamos.” No Grande Recife, o PP terá candidatura própria no Cabo, em Camaragibe, Ipojuca, Jaboatão, Moreno, Olinda e Paulista.

Com oito deputados estaduais, o PP se consolida como base de apoio à governadora. “Ninguém em Pernambuco tem o direito de torcer contra. Ou vai quebrar a cara. É uma leviandade apostar que dê errado. O povo já começa a perceber os sinais de evolução”, observa Eduardo da Fonte.

Planos do futuro secretário

Antes de ser oficializado para o Turismo, Paulo Nery participou de evento no Palácio. Após 35 anos na Caixa, assumirá a secretaria na próxima semana. Está disposto a explorar as riquezas do Estado para impulsionar o setor. Vinculada à pasta, a Empetur continua sob o comando de Eduardo Loyo. "É um grande quadro. Tem nosso apoio total e vai ajudar a fortalecer a gestão de Paulo Nery", assegurou Eduardo da Fonte.

É lei

Sem dar prazo, a governadora Raquel Lyra garantiu repassar as emendas de todos os parlamentares. Negou estarem condicionadas à votação de projetos na Alepe. “É um compromisso nosso.” Tem até 31 de dezembro, mas em ano de eleição a pressa é de todos.

Prioridades

Adversário de Raquel Lyra em 2022, o superintendente da Sudene, Danilo Cabral, esteve no Palácio ontem. Foi prestigiar o Sertão Vivo, programa do BNDES que ajuda 75 mil famílias de agricultores. É a segunda vez desde que a governadora assumiu. Ela não foi a nenhuma das três reuniões do Conselho Deliberativo da Sudene.

Autonomia

O presidente do PV no Recife,, vereador Marco Aurélio Filho, ressaltou que o partido vem ganhando protagonismo. Em entrevista à Rádio Folha avisou que a legenda não está a reboque de nenhum partido e defendeu que a vice do prefeito João Campos seja da Federação PV-PT-PCdoB.

