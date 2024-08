A- A+

ROCK Aerosmith anuncia aposentadoria após problemas de Steven Tyler com a voz Banda de rock havia anunciado em maio do ano passado que realizaria turnê de despedida

Com mais de 50 anos de atividade, a banda de rock Aerosmith anunciou nesta sexta-feira (2) que está se aposentando definitivamente dos palcos em meios aos problemas vocais enfrentados pelo vocalista Steven Tyler, de 76 anos.

Por meio de uma publicação nas mídias oficiais, o grupo confirmou que uma “recuperação completa” da lesão do artista já não é mais possível.

“A voz de Steven é um instrumento como nenhum outro. Ele passou meses incansavelmente trabalhando para que sua voz voltasse ao estado de antes da lesão. Vimos ele se esforçando, apesar de ter a melhor equipe médica ao seu lado. Infelizmente, está claro que uma recuperação completa de sua lesão vocal não é possível."

"Nós tomamos uma decisão difícil e de partir o coração, mas necessária — como uma banda de irmãos — de nos aposentarmos dos palcos”, diz a publicação.

Agradecimento aos fãs

Após, o Aerosmith ainda agradece pelo apoio dos fãs durante a carreira do grupo:

"Somos imensamente gratos a todos que estavam animados para pegar a estrada conosco pela última vez. Gratos à nossa equipe de especialistas, à nossa incrível equipe e às milhares de pessoas talentosas que tornaram nossas turnês históricas possíveis.”

Em maio do ano passado, a banda havia anunciado que iria se despedir dos palcos através da turnê “Peace out”. Em setembro de 2023, após apenas três show da turnê "Peace Out", o Aerosmith cancelou as datas seguintes porque o vocalista Steven Tyler tinha sofrido uma lesão nas cordas vocais.

Na época, o grupo afirmou em um comunicado que a lesão era grave e que Tyler, além de ter lesionado as cordas vocais, tinha fraturado a laringe.

Formação do grupo

Formada por Joe Perry, Steven Tyler, Tom Hamilton, Joey Kramer e Brad Whitford, a banda é conhecida por canções como "Dream on", "Cryin'", "Amazing", "Crazy", "Walk This Way" e, é claro, "I don't wanna miss a thing", tema do filme "Armagedom" (1998), estrelado por Liv Tyler, filha do vocalista.

O Aerosmith deu seus primeiros passos em Boston, no final do ano 1970. Vencedora de quatro Grammys, a banda foi homenageada no Hall da Fama do Rock and Roll, em 2001.

A última passagem do grupo pelo Brasil ocorreu em 2017, quando se apresentaram no Rock in Rio.

