AGENDA CULTURAL Agenda de shows em PE 2025: Mestre Ambrósio, Buena Vista, Thiaguinho e Gil entre as atrações Confira os grande shows que aportarão em Pernambuco até o fim deste ano de 2025

Em Pernambuco é assim: de 'fio a pavio' não tem tempo ruim quando o assunto é música e diversão.

Com 2025 dando os primeiros passos, a agenda de shows pelas bandas deste País nordestino bate à porta para anunciar que o ano tá tinindo de bom palcos afora.



De Mestre Ambrósio a Gilberto Gil, de Zé Manoel a Buena Vista Social Orchestra, passando ainda pela maratona de prévias que dão o tom do 'esquenta' para o melhor e maior Carnaval do mundo, os shows vêm para agradar a todos os gostos e bolsos.



Bora conferir quem vai 'ocupar' os palcos pernambucanos este ano?

JANEIRO

Mestre Ambrósio | Foto: José de Holanda/Divulgação

Mestre Ambrósio

Quando: 11 de janeiro

Onde: Clube Atlântico de Olinda

Ingressos: a partir de R$ 55, no Sympla

Daniela Mercury e Márcia Freire

na Odara Ôdesce - A Prévia

Quando: 18 de janeiro

Onde: Camarote Parador

Ingressos: a partir de R$ 90, no Sympla

Xande de Pilares | Foto: Reprodução/Instagram

Xande Canta Caetano, Os Gilsons e Rachel Reis

no Baile da Macuca

Quando: 24 de janeiro

Onde: Bairro do Recife (ao lado da Ponte Giratória)

Ingressos: a partir de R$ 150, no Sympla





FEVEREIRO

Zé Manoel | Foto: Wendel Assis/Divulgação

Zé Manoel, “CORAL”

Quando: 7 de fevereiro

Onde: Teatro do Parque

Ingressos: a partir de R$ 70, na Bilheteria Digital





Alcione, Liniker e Baiana System | Fotos: Reprodução/Instagram // @larissakreili/Instagram // Divulgação

Alcione, Liniker e BaianaSystem

no Enquanto Isso na Sala de Justiça

Quando: 14 de fevereiro

Onde: Pavilhão do Centro de Convenções - Olinda-PE

Ingressos: a partir de R$ 184, na Bilheteria Digital



É o Tchan | Foto: Divulgação

É o Tchan

no Bloco dos Monstros

Quando: 16 de fevereiro

Onde: Clube Náutico Capibaribe

Ingressos: a partir de R$ 80, na Bilheteria Digital



ABRIL

Buena Vista Social Orchestra | Foto: Divulgação

Buena Vista Social Orchestra

Quando: 10 e 12 de fevereiro (esgotado)

Onde: Armazém 14 (10/4) e Teatro Boa Vista (12/4)

Ingressos: a partir de R$ 195, no Clube do Ingresso

MAIO

Thiaguinho | Foto: Divulgação

Thiaguinho, “TARDEZINHA”

Quando: 24 de maio

Onde: Arena Pernambuco

Ingressos: a partir de R$ 50, na Bilheteria Digital





NOVEMBRO

Gilberto Gil | Foto: Divulgação

Gilberto Gil, “TEMPO REI”

Quando: 22 de novembro

Onde: Classic Hall

Ingressos: a partir de R$ 240, no Eventim

