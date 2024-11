A- A+

AGENDA CULTURAL O que fazer no Recife no fim de semana? Ludmilla, Luan Santana e Jazz na praia integram agenda Roteiro do 'findi' também traz estreias do cinema e programação do Festival Recife do Teatro Nacional; confira

De "Numanice", com Ludmilla e a terceira fase do projeto da artista carioca, passando ainda pelo show de Luan Santana até chegar ao Litoral Sul para mais uma edição do Festival de Jazz e Blues, em Porto de Galinhas, a agenda do fim de semana é para os fortes.



Com uma série de espetáculos teatrais, em destaque o Festival Recife do Teatro Nacional, com as artes cênicas em evidência em teatros da cidade - e ingresso solidário (1 Kg de alimento não-perecível) - o 'findi' também tá tinindo de exposições e estreias no cinema.



Bora curtir?

SHOWS E EVENTOS

Oswaldo Montenegro - Celebrando 50 Anos de Estrada

Quando; Sexta-feira (22), às 21h30

Onde: Teatro Guararapes - Centro de Convenções de Pernambuco

Ingressos a partir de R$ 80

Informações: (81) 3182-8000



Festival de Jazz e Blues de Porto de Galinhas - Jazz Porto 16ª edição

Com Esquina do Blues, Jazz Blues Band, Vintage Boys, Vintage Pepper e Uptown Band

Quando: Sexta-feira (22), a partir das 20h e Sábado (23), a partir das 12h30

Onde: Praia de Porto de Galinhas (Litoral Sul do Estado), com palcos no centro e em Muro Alto

Acesso gratuito

Informações: @jazzporto

Ludmilla em "Numanice - Tour Recife"

Quando: Sábado (23), a partir das 15h

Onde: Área Externa Centro de Convenções de Pernambuco, em Olinda

Ingressos a partir de R$ 140 via Sympla

Informações: @ludmillanumanice

Luan City 2.0 (Luan Santana)

Quando: Sábado (23), às 22h

Onde: Classic Hall (Centro de Convenções de Pernambuco, em Olinda)

Ingressos a partir de R$ 2,5mil (camarote para 12 pessoa), no site Bilheteria Digital

Informações: (81) 3427-7501



1º Festival de Samba do Recife

Com DJ 440, Sambadeiras, Orquestra Recife de Bambas (Helena Cristina, Martins, Nega do Babado e Dinah Santos), Gerlane Lops e Escola de Samba Gigante do Samba

Quando: Sábado (23), a partir das 16h

Onde: Parque Santana

Acesso gratuito

Informações:

Forró do Candeeiro, com Cezzinha

Quando: Sábado (23), a partir das 20h

Onde: Centro Cultural Galeria Suassuna - Rua Itatiaia, 81, Apipucos

R$ 100 (show, visitação, open bar e rodízio de crepes) via Sympla

Informações/reservas: (81) 9 9252-4222

Primeiro Ensaio da Quadrilha Dona Matuta

Quando: Domingo (24), às 16h

Onde: Clube Português do Recife - Av. Conselheiro Rosa e Silva, 172, Graças

Acesso 1 Kg de alimento não perecível

Informações: @quadrilhadonamatuta

TEATRO

23º Festival Recife do Teatro Nacional

Quando: até 1º de dezembro

Onde: Teatro do Parque, Hermilo Borba Filho, Barreto Júnior, Santa Isabel e Luiz Mendonça, além de Paço do Frevo, Rua da Aurora e Parques da Macaxeora e Tamarineira

Acesso solidário com 1Kg de alimento não-perecível

Informações: @culturadorecife

"Hoje, Godot não vem"

Quando: Sexta-feira (22), às 15h e Sábado (23), às 11h e às 15h

Onde: Caixa Cultural Recife - Av. Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife

Ingressos a partir de R$ 15 via Sympla e na bilheteria do espaço

Informações: @caixaculturalrecife

"Àwọn Irúgbin" - Ocupação Espaço O Poste

Quando: Sexta-feira (22) e Sábado (23), às 19h

Onde: Espaço O Poste - Rua do Riachuelo, 641, Boa Vista

Ingressos a partir de R$ 10 via Sympla

Informações: @oposteoficial

"O Natal Encantado João e Maria"

Quando: Sábado (23), às 16h

Onde: Camará Shopping - Praça de Eventos (Piso L1) - Rua Manoel Honorato da Costa, 555, Vila da Fábrica, Camaragibe

Acesso gratuito

"Mainha é uma Resenha - Especial de Natal", de Saulo Máximo

Quando: Sábado (23), às 15h30 e às 19h30

Onde: Teatro Boa Vista - Rua Dom Bosco, Bos Vista

Ingressos a partir de R$ 50 via Sympla

Informações: (81) 2129-5961

Recife Comedy Club

Com Ed Gama, Flávio Andrade e Alex Alves

Quando: Sexta-feira (22), às 22h30

Onde: Rua Tomazinha, 121, Bairro do Recife

Ingressos a partir de R$ 70 via Sympla

Informações: @recifecomedyclub

"Trilhas de Criação", do Daruê Malungo

Apresentações artísticas e rodas de conversa

Quando: Sábado (23), a partir das 16h

Onde: Centro de Educação e Cultura Daruê Malungo - Rua Passarela, 18-A, Chão de Estrelas, Peixinhos

Acesso gratuito

Informações: @trilhasdecriacao



EXPOSIÇÕES

"Carnaval Estado de Saudade"

Exposição individual do artista pernambucano Eduardo Gaudêncio

Onde: Casa Estação da Luz - Rua Prudente de Moraes, 313, Carmo, Olinda

Informações: @casaestacaodaluz

"Insistância", de Christina Machado

Quando: a partir deste sábado (23) até 25 de janeiro

Onde: Galeria Águas Belas - Rua Águas Belas, 53, Madalena

Informações: @atelierdasaguasbelas



"Como uma Pedra", do fotógrafo Isaías Belo

Quando: até 23 de novembro

Onde: Arte Plural Galeria - Rua da Moeda, 140, Bairro do Recife

Acesso gratuito

Informações: @arte_plural_galeria // (81) 9 8861-7198

Visitação: de segunda a sexta, das 9h às 18h; sábados, das 14h às 18h

"Não Pinta, mas Borda", de Manoelzinho Salustiano

Quando: até 24 de novembro

Onde: Caixa Cultural Recife - Av. Alfredo Lisboa, 505, Bairro do recife - Recife/PE

Visitação gratuita: de terça a sábado, das 10h às 20h; domingos e feriados, das 10h às 18h

Informações: @caixaculturalrecife | Site da Caixa Cultural



"Elas Pintam o 7"

Quando: até 24 de novembro

Onde: Galeria Janete Costa (Parque Dona Lindu) - Rua Setúbal, 1023, Boa Viagem

Acesso gratuito



Visitação: de quarta a sexta, das 10h às 17h; sábados e domingos, das 12h às 18h

Museu das Ilusões

Quando: até 30 de novembro

Onde: Shopping Recife (Terraço de Eventos) - Rua Padre Carapuceiro, 777, Boa Viagem

Ingresso a partir de R$ 40 via Sympla

Informações: @shoppingrecife

"Territórios Desviantes" - Exposição Coletiva

Quando: até 18 de janeiro

Onde: Galeria Marco Zero - Av. Domingos Ferreira, 3393, Boa Viagem

Acesso gratuito

Informações: @galeriamarcozero // (81) 9 8262-3393 // www.galeriamarcozero.com

Visitação: de segunda a sexta, das 10h às 19h; sábados, das 10h às 17h

CINEMA

"Wicked"

SINOPSE: Baseado no musical homônimo da Broadway, o filme estrelado por Cynthia Erivo e Ariana Grande é o prelúdio da famosa história de Dorothy e do Mágico de Oz, onde conhecemos a história não contada da Bruxa Boa e da Bruxa Má do Oeste. Na trama, Elphaba é uma jovem incompreendida por causa de sua pele verde incomum e por ainda não ter descoberto seu verdadeiro poder. Direção: John M. Chu

Herege

SINOPSE: Protagonizado por Hugh Grant, a trama do longa-metragem acompanha duas jovens missionárias devotas que acabam presas na casa de um homem misterioso. Elas são forçadas a participar de um jogo perturbador que desafia sua fé e põe em xeque tudo o que acreditam. Direção: Scott Beck e Bryan Woods

Retrato De Um Certo Oriente

SINOPSE: Líbano, 1949. O país enfrenta uma guerra iminente. Dois irmãos católicos, Emilie e Emir, embarcam rumo ao Brasil. Durante a viagem, Emilie se apaixona por um comerciante muçulmano, Omar. Emir sente um ciúme incontrolável e usa suas diferenças religiosas para separá-los. Direção: Marcelo Gomes

