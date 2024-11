A- A+

PRISÃO Antônio Fagundes revela que foi "fichado" em outro país por motivo inusitado Fagundes foi preso em Singapura, país do sudeste asiático, por conta de uma bengala

Antônio Fagundes surpreendeu Tatá Werneck ao revelar que já foi preso. Convivado do programa Lady Night exibido na última quinta-feira, 14, o ator contou que foi detido em uma viagem internacional por motivo inusitado.

Fagundes foi preso em Singapura, país do sudeste asiático, por conta de uma bengala.

O ator coleciona bengalas, mas não costuma comprar exemplares em viagens ao exterior, pela dificuldade de transporte. Porém, acabou encontrando uma que era desmontável, e decidiu levar.

Ao passar no raio-x do aeroporto com a mala, Fagundes foi obrigado a abri-la. Eis que o próprio ator levou um susto: dentro da bengala, havia uma adaga - uma espada curta semelhante a um punhal.

Ele narrou o ocorrido: "Cheguei em Singapura. O rapaz perguntou: 'Essa mala é sua?' Disse: 'É'. Ele perguntou: 'Posso abrir? Posso revistar?' Ele revistou, pegou a bengala e perguntou o que era. Disse que era uma bengala. Ele desenroscou e tirou uma adaga desse tamanho de dentro da bengala", contou o ator. "Aí ele falou: 'O senhor tá preso!' Em Singapura! Fui fichado em Singapura. Eles acreditaram em mim, que eu não sabia o que era a bengala, mas me ficharam."

